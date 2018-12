Heiße Battles auf dem Tanzparkett

„B-Boying" — meist Breakdance genannt — ist eine ursprünglich auf der Straße getanzte Tanzform, die als Teil der Hiphop-Bewegung unter afroamerikanischen Jugendlichen in Manhattan und der südlichen Bronx im New York der frühen 1970er-Jahre entstanden ist. Lange Zeit eine Untergrund-Strömung wurde die Tanzform immer populärer. Heute ist das B-Boying eine weltweit verbreitete und anerkannte Kunstform.

Nach sechs Jahren Pause fanden kürzlich im Reuttener Jugendzentrum Smile wieder die „2 vs. 2 B-Boy-Battles" statt. Dabei treten Breakdancer in Zweiergruppen gegeneinander an. Bei den Kindern und Jugendlichen waren sechs Teams am Start, bei den Erwachsenen 13. Das Niveau war sehr hoch und die Jury war richtig gefordert, die besten Teams weiterkommen zu lassen.

Bei den Kindern und Jugendlichen wurde der Titel unter drei deutschen Teams entschieden. Über den Sieg jubeln durften letztlich die „Funky Kidz" aus Biberach, vor „Fearless Generation" aus Holzgerkingen und den „South­ Rockers" aus Sindelfingen. Bei den Erwachsenen ging der Sieg an die „Innsbreakers" aus Innsbruck. Den Tiroler Doppelsieg verhinderte lediglich die „Gorilla Legion" aus Biberach, welche die „Power Tricking Crew" aus Inns- bruck auf Platz drei verwies.

Bei der Moderation fand das Smile-Team mit „Hiphop Navigator" Stefan Sauter aus Wildpoldsried den richtigen Mann. (TT, fasi)