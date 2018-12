Maskulines Drama auf Winterreise

Von Ursula Strohal

Innsbruck – Der Tenor Ilker Arcayürek, der gegenwärtig große Aufmerksamkeit erfährt, ist, längst nicht mehr selbstverständlich, im Liedfach erfolgreich. In seiner vor einem Jahr erschienenen Debüt-CD widmete er sich in der sicheren Partnerschaft mit dem Pianisten Simon Lepper einer Auswahl von Schubertliedern. Album-Titel ist das Lied „Der Einsame“.

Für den Kammerkonzert-Zyklus wählte er mit Franz Schuberts „Die Winterreise“ die höchste Anforderung im Liedgesang. Und wenn auch dieses „so leicht, so unbeschwert“ des „Einsamen“ hier keinen Platz mehr hat, so war doch überraschend, dass der leichte, lyrische Zugriff, die tenorale Grundsubstanz aus der CD in der Winterwanderung nicht wiederzuerkennen war. Arcayürek, dramatisch und maskulin, gab sich oft baritonal gefärbt, ohne an extremer Stelle die Tiefe zu erreichen. Er hat Sinn für die dramaturgische Entwicklung der Lieder, schenkt dem „Lindenbaum“ ein klingendes Lächeln, bevor er eindunkelt, kennt einige erzählende Stellen („Gefrorne Tropfen fallen von meinen Wangen ab“), die oft überinterpretierend verkitscht werden, und Höhepunkte der Verzweiflung.

Insgesamt aber geht er singend über vieles hinweg, einmal, in der „Krähe“, reduziert er kurz zum Sprechgesang. Schöne Momente gelingen im „Wegweiser“, in der „Wasserflut“, am Ende vom „Frühlingstraum“. Dass Arcayürek, wenn auch selten benützt, noch die Noten auflegt, zeugt von seinem ehrlichen Singen, von Respekt und ernstem Vorhaben, in die „Winterreise“ hineinzuwachsen. Ob und wie sehr er im Konservatoriumssaal berührte, erfuhr jeder Zuhörer für sich.

Phänomenal Simon Lepper am Steinway. Da ereigneten sich die „schaurigen Lieder“ (Schubert) in ihrer Tiefe, die Doppeldeutigkeit, vergebliche Hoffnung, verzweifelte Ironie und Apathie mit einschließt. Ein musikalisches, psychologisches, schubertnahes, pianistisches Ereignis.