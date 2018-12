Zweiter Streich mit Schlagseite

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – So langsam klettern sie nach oben. Die Jungs von Annenmaykantereit haben sich mit „Schlagschatten“, ihrem nunmehr zweiten Studio-Album, aus der Schublade „Studentenband“ herausgespielt. Ohne ihre Gitarrenmusik dafür abzulegen. Sie klettern damit die Charts nach oben, das Ziel in greifbarer Nähe – es gilt, wie schon mit ihrem Debüt „Alles Nix Konkretes“ 2016, die Nummer eins zu knacken.

Die Strategie ist dabei eine ähnliche wie schon vor zwei Jahren: Etliche Songs aus der Platte sind bereits vorher bekannt. So tauchten auch bei „Schlagschatten“ online insgesamt sieben Vorabsingles auf. Und das bei einer Scheibe von 14 Songs. Der Opener „Marie“ etwa beschallte bereits den Spätsommer. Die ersten Verse „Die Vögel scheißen vom Himmel/Und ich schau’ dabei zu“ zeigen auch, das Album hat Schlagseite – es geht in Richtung Tiefgang: Nicht mehr nur pubertierende Weltschmerzprosa, sondern erwachsene Selbstreflexion und raue Themen werden Gegenstand musikalischer Begierde. Was beim Debüt „Barfuß am Klavier“ war, ist im neuen Album „Hinter klugen Sätzen“. May bleibt allein beim Klavier zurück. Und übt hier Kritik an sich selbst: „Ich versteck’ mich hinter klugen Sätzen/Zieh’ Konsequenzen, die gar keine sind“, tönt es dort. Ein weiteres Beispiel für das neue Selbstbewusstsein ist auch „Weiße Wand“, in dem sich die Mittzwanziger sogar politisch äußern.

Aber was an einigen Stellen „tiefschürft“, wird anderswo wieder ziemlich flach: Bei letztgenanntem Song ist die Erkenntnis, dass Flüchtlingskrise und der Reichstagsbrand nicht vergleichbar seien, keine überzeugende Botschaft. Auch bei „Jenny Jenny“ bringt die Geschichte über eine traurige Stewardess nicht den nötigen Tiefgang mit. Und trotzdem gehört Horizont­erweitung honoriert. Nicht nur aufgrund der Thematik, sondern auch stilistisch stellt „Weiße Wand“ ein Novum dar: Es ist elektronisch angehaucht. Aber keine Sorge, die Kölner Combo bleibt akustischer Folk. Und getragen von Mays Stimme, die aber – auch das ist gut – nicht mehr so gezwungen prägend erscheint. Beim Blick auf die Charts scheint es bisweilen, Annenmaykantereit machen auch beim zweiten Streich (fast) alles richtig.

Pop Annenmaykantereit: Schlagschatten. Universal (Vertigo).