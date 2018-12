Glaube, Versuchung und Tröstung inniger Musik

Von Ursula Strohal

Innsbruck – Authentisches Musizieren, ein Blick ins Brauchtum und ein wenig Nachdenklichkeit, das suchen und finden die Menschen im Adventsingen. „Wachet auf, ihr Menschenkinder!“ war das Motto des großen Tiroler Adventsingens 2018 des Volksmusikvereins – Gesamtleitung Peter Margreiter, musikalische Gestaltung Peter Kostner –, das am Wochenende dreimal über die Bühne des Congress ging.

Das Ineinander von Musik, Text und Spiel gelang geschickt verwoben, mit Raum zum Nachhören, Nachsinnen. Mit den Inntaler Weisenbläsern, der Familie Waldauf aus Schwaz, dem Pitztalchor, den Matreier Sängerinnen aus Osttirol, dem Bloakner4Gsang aus Scheffau und dem Südtiroler Ensemble Holzklang ließen hochfeine Musizierende erkennen, mit wie viel Anteilnahme und Freude sie diese Stunden gestalteten. Im Gegensatz zur betonten Äußerlichkeit der volkstümlichen Events wärmen solche Erlebnisse nachhaltig.

Die Lieder und Weisen erzählten die Weihnachtsgeschichte chronologisch jenseits des sattsam bekannten Repertoires. Dem hochfeinen Frauendreigesang standen die charaktervollen Stimmen des zitherbegleiteten Männerviergesangs gegenüber. Die Weisenbläser schenkten ihre warmen Klänge u. a. einem Mariengnadenlied, die Waldauf-Familie ließ geschmackvoll ihr Wissen um den Weg von der Volksmusik zur Klassik und den barocken Stil einfließen. Der Pitztalchor sang schlicht und schön, was er zu berichten hatte. Eine Entdeckung ist das Ensemble Holzklang mit Zither, Hackbrett, Gitarre und Bassklarinette, das gerade mit den Eigenkompositionen von Florin Pallhuber aufhorchen ließ.

Aus der Tiroler Feder von Malte Alsen stammt der Text zu dem Spiel „Als wenn sie die Welt umarmten könnten“, in dem er die Tiroler Kinder Afnan, Jenan, Mohamed und Taha der Tiroler Krippe begegnen und auf ihre Herbergsuche hinweisen lässt. Walter Pichler ist der Wegweiser, die Liedtexte erzählen. Da waren aber noch die Tiroler Kinder Jacob, Johannes, Jonathan, Judith und Laura mit ihrem Hirtenspiel sowie, von Norbert Mladek raumgreifend in Szene gesetzt, in der Lichtgestaltung Heinz Fechners die gefestigte Lichtgestalt des Erzengels Gabriel in Gestalt Günter Lieders und Brigitte Jaufenthalers brilliante Verführung, wie sie Luzifer bereithält. Gut und Böse im ewigen Widerstreit und insgesamt die Mahnung: „Wachet auf, ihr Menschenkinder!“