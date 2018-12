„Ich bin keine Teamplayerin“: Clara Luzia im Interview

Ihr Album „When I Take Your Hand“ erschien im April dieses Jahres. Nach der Präsentation folgt jetzt die Tour. Braucht es diese Pause?

Clara Luzia: Wir waren im Sommer wirklich nicht viel unterwegs, jetzt freut man sich dafür umso mehr auf die Liveshows. Und im Idealfall sind wir jetzt auch musikalisch besser und eingespielt. Für unseren neuen Bassisten ist es zum Beispiel erst unser drittes Konzert.

Wie entstehen die Songs bei Clara Luzia?

Luzia: Die Songs schreibe ich an sich alleine. Beim letzten Album allerdings habe ich fast alle Songs mit meinem Produzenten Julian Simmons geschrieben – eine Premiere für mich. Ich bin, was Musik betrifft, sonst eigentlich keine Teamplayerin. Das Album von 2015 entstand auch schon in Zusammenarbeit mit ihm, für die jetzige Platte haben wir diese Kooperation nochmal intensiviert.

Und das Album wurde in seiner Obhut auch etwas rockiger.

Luzia: Das war durchaus auch meine Intention. Versucht habe ich diesen sanften Stilwechsel schon 2013 mit „We Are Fish“, aber mit Julian hat das jetzt sicher nochmal stärker Form angenommen. Er hat den Sound maßgeblich beeinflusst. Ich wollte diesen Weg immer schon gehen, konnte es aber früher nicht. Ich war sehr zurückhaltend, schüchtern, habe mir eingeredet, ich könne das nicht. Somit sehe ich es jetzt als positive Entwicklung. Zuerst habe ich mich nicht getraut, mir den Platz zu nehmen.

Auffällig, dass etliche Solokünstlerinnen eine ähnliche Entwicklung durchmachen, denken wir an die letzten Alben von Anna Calvi, Sophie Hunger oder auch Mira Lu Kovacs – stehen sie für ein neues weibliches Selbstbewusstsein?

Luzia: Diese Entwicklung ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich gefragt, ob das Zufall ist, dass sich genau bei diesen Personen eine ähnliche Entwicklung vollzieht. Die Tendenz hängt wohl auch mit der allgemeinen politischen Situation zusammen und außerdem mit dem persönlichen Weg. Wir werden auch alle älter, gerade in dieser Phase zwischen 30 und 40 passiert schon noch einiges mit einer. Bei vielen von uns Musikerinnen ist es wirklich ein neu errungenes Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir haben immer behauptet, wir würden bereits machen, was wir wollen, aber so ganz getraut haben wir uns doch nicht. So war es jedenfalls bei mir. Und mir fiel auf, dass ich viel auf das gab, was andere von mir dachten. Jetzt hau’ ich lieber mal drauf, probiere Neues aus, schreie auch mal.

Geht dieses Selbstbewusstsein auch mit neuen Themen einher?

Luzia: Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Jeder hat so seine Themen, die man immer wieder verhandelt. Die Grundfragen bleiben. Was sich ändert, ist die Erzählperspektive. Ich habe früher meine Lieder als vertontes Tagebuch gesehen – davon bin ich eigentlich total abgekommen. Jetzt spielen auch fiktive Geschichten eine Rolle. Es geht nicht immer nur um einen selbst.

Auf sich selbst fokussiert ist derzeit die heimische Musikszene: Was sagen Sie zur Quote für mehr heimische Musik in den Radios?

Luzia: Ich unterstütze die Idee einer Quote. Genauso wie auch die Frauenquote in der Politik. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist ein notwendiges Mittel, das man im Idealfall auch wieder absetzen kann, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat. FM4 hat hier musiktechnisch eine hohe Latte gelegt, aber auch Ö3 hat sich gemausert. Trotzdem: Wenn man in Frankreich das Radio aufdreht, dann ist heimische Musik eine Selbstverständlichkeit. Ich bin froh, dass sich auch bei uns etwas tut. Im Anhang an Bilderbuch und Wanda ist ein neues Vertrauen in die heimische Szene erwacht.

Von Ihnen erscheinen Alben fast im Dreijahrestakt. Glauben Sie noch an das Format Album?

Luzia: Das Streaming ist in gewissen Altersstufen ja bereits die Hauptart unseres Musikkonsums. Ab 40 aufwärts wird aber noch physisch Musik gehört und nicht nur einzelne Tracks. Aber ich möchte die Entwicklung nicht verteufeln, sondern gebe zu, dass ich selbst gerne streame. Das hat seinen Reiz. Genauso wie ein komplettes Album. Ich finde es kindisch, wenn man hier dogmatisch wird.

Ihre Platten erscheinen im Eigenlabel, muss man in diesem Fall Trends folgen?

Luzia: Gerade in Österreich hält das ganze System schon noch sehr am Albumformat fest. Macht man kein Album, gibt es etwa kaum Aufmerksamkeit von Seiten der Medien. Dieser ganze Rattenschwanz, der an einem Platten-Release dranhängt, geht verloren. Ich habe es als Künstlerin selbst ausprobiert und 2017 nur Sing­les veröffentlicht. Das hat gar nicht funktioniert. Es geht vielleicht in anderen Genres – etwa im Elektrobereich bei einer Mavi Phoenix –, im Indie-Pop-Rock ist dieser Trend aber noch nicht angekommen.

In Ihren Anfängen brachten Sie mit Ihrem Label auch andere Künstler heraus. Warum jetzt nicht mehr?

Luzia: Inzwischen kümmere ich mich hauptsächlich um meine Musik. Vergangene Woche kam dort aber zum Beispiel das Album von Familie Lässig heraus.

Eine Band u. a. mit Manuel Rubey oder Gunkl, in der sie Mitglied sind. Sind Sie dort Teamplayerin?

Luzia: Das Projekt ist ja recht zufällig entstanden und sollte eigentlich nur für einen Abend als Art All-Star-Band funktionieren. Und jetzt ist unser Debütalbum draußen. Das im Grunde auch entstand, weil jeder Einzelne Songs lieferte und seinen Beitrag leistete. Also in jedem Fall Teamarbeit.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner