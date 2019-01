Thielemann 2019 als Kapellmeister Deluxe, Nelsons dirigiert 2020

Wien – Jahrelang wurde spekuliert, gewartet, gehofft. Am Dienstag war es so weit: Christian Thielemann hat sein Debüt beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bestritten und alle Erwartungen erfüllt. Der Deutsche gab am Pult im Goldenen Saal des Musikvereins den Kapellmeister Deluxe und vereinte gediegene Traditionspflege mit intellektuellem Esprit. Weltweit wurde mitgefeiert.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Dass Thielmann ein Freund der Philharmoniker ist, weiß man. Ebenso, dass sein Terminplan wenig Spielraum zulässt. „Wir haben lange gewartet auf dieses Neujahrskonzert mit ihm“, hatte zuletzt auch Daniel Froschauer, Vorstand des Orchesters, betont. Und dieses legte am Dienstag auch gleich los, als ob man Jahre nachholen wollte. Viel des Elans und der Forte-Freude war aber wohl dem Dirigat zu verdanken, das vom wohldosierten Rums-Effekt geprägt war.

Die preußisch-österreichischen Festspiele begannen stilecht mit dem „Freiherr von Schönfeld Marsch“ von Carl Michael Ziehrer, bei dem Thielemann seine Visitenkarte als Verfeinerer von Wiener Orchestertradition ablieferte. Traditionell auch die musikalischen Huldigungen diverser Jubiläen: Mit dem Walzer „Transactionen“ von Josef Strauß wurden die nun 150 Jahre andauernden diplomatischen Beziehungen Österreichs mit Japan gefeiert.

Alle Erwartungen wurden mit dem Neujahrskonzert 2019 erfüllt. - APA/Neubauer

Stärken vor allem im Opernhaften

Zweiter freudiger Anlass des angebrochenen Jahres: Der 150. Geburtstag der Hofoper an der Wiener Ringstraße, aus der schließlich die Staatsoper hervorgehen sollte, welcher auch den Pausenfilm beherrschte. Die Rundreise durch das Haus gab Einblicke in die Probearbeit der Publikums-Lieblinge. Die musikalische Huldigung erfolgte unter anderem durch die Polka francaise „Opern-Soiree“ von Eduard Strauß.

Wie jedes Jahr trafen im Programm Bekanntes („Künstlerleben“) auf Exoten („Die Tänzerin“), Gehaltvolles („Sphärenklänge“) auf Oberflächliches („Lob der Frauen“). Seine Stärken ausspielen konnte Thielemann vor allem dort, wo das Opernhafte lauert, wie beim Walzer „Nordseebilder“ von Johann Strauß Sohn oder dessen Ouvertüre zum „Zigeunerbaron“. Märsche und Polkas peitschte Thielemann geschmackvoll, kontrolliert und rasant voran.

Die bereits im Sommer gedrehten Balletteinlagen stammten vom Jungchoreografen Andrey Kaydanovskiy. Der gebürtige Russe, selbst Tänzer des Wiener Staatsballetts, hat den Csardas aus der komischen Oper „Ritter Pasman“ von Johann Strauß Sohn im niederösterreichischen Schloss Grafenegg inszeniert, die Kostüme stammten erstmals vom jungen österreichischen Designer Arthur Arbesser. Der Walzer „Künstlerleben“ führte abermals an die Staatsoper.

Ungezügelter als zuvor

Dass unter Thielemann nicht der teutonische Bierernst regiert, bewies dieser nicht nur durch ironische Gesten und Blicke. Beim „Egyptischen Marsch“ von Johann Strauß Sohn ließ er die Philharmoniker von der Leine, die mit Herzenslust mitsangen. Traditionell wiederum der Neujahrsgruß nach dem Ansetzen der wohl berühmtesten Zugabe der Welt, „An der schönen blauen Donau“. Auch das Mitklatschen des Publikums beim „Radetzky-Marsch“ verlief ungezügelter als zuvor.

Der ORF übertrug mit 14 Kameras die Veranstaltung in über 90 Länder. Auch – vorwiegend politische – Prominenz fehlte diesmal nicht. Ganz zu vorderst Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

2020 übernimmt Andris Nelsons die Leitung

Traditionellerweise wurde am heutigen Tag auch bekannt, wer das Neujahrskonzert in einem Jahr leiten wird. Es ist der lettische Dirigent Andris Nelsons. Der Musikdirektor des Boston Symphony sowie des Gewandhausorchesters Leipzig ist den Philharmonikern seit 2010 eng verbunden. „Es ist eine unglaubliche Ehre, eingeladen worden zu sein“, wird der 40-Jährige in einer Aussendung zitiert.

„Uns verbinden viele Jahre wunderbaren Musizierens. Daher ist die Freude besonders groß“, so Nelsons. Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer betonte die hohe Musikalität und jugendliche Dynamik des bereits zweiten Neujahrs-Debütanten in Folge – nach dem heurigen Einstand von Thielemann. In diesem Jahr bringen die Philharmoniker mit Nelsons auch einen gemeinsamen Beethoven-Zyklus auf CD heraus und spielen ihn in Konzerten in Wien sowie international auf Tournee.

Andris Nelsons, 1978 in Riga geboren, galt früh als Shooting Star der Klassik-Szene. Gefördert und unterrichtet unter anderem von seinem Landsmann Mariss Jansons, wurde er im Alter von 24 Jahren Chefdirigent der Lettischen Nationaloper und überzeugte in den Folgejahren an den Pulten zahlreicher bedeutender Orchester. Eines seiner gefeierten Debüts als Operndirigent gab er als Jansons-Einspringer in „Carmen“ unter anderem an der Wiener Staatsoper im Jahr 2010 - etwa am Beginn der Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern, die über seine rasante Karriere hinweg konstant geblieben ist.

Nach Chefposten etwa beim City of Birmingham Symphony Orchestra von 2008 bis 2014 wurde Nelsons mit der Spielzeit 2014/15 Musikdirektor des traditionsreichen Boston Symphony Orchestra, mit 2015 zusätzlich Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Aus dem Operngeschäft hat er sich inzwischen zurückgezogen, auch sonst gastiere er so gut wie nicht mehr, erklärte er erst kürzlich im APA-Interview. „Eigentlich nur mehr bei den Wiener Philharmonikern.“

In Wien - sowie in Salzburg - ist er daher regelmäßig mit dem Orchester zu erleben. Zu den gemeinsamen Höhepunkten zählte etwa die Uraufführung des Klarinetten-Tripelkonzerts von Ivan Eröd 2016 sowie Tourneen in die USA und nach China. Werke der Strauß-Dynastie dirigierte er dabei bereits im Rahmen von Zugaben.

Neben dem Neujahrs-Dirigenten des kommenden Jahres haben die Philharmoniker heute auch die Vertragsverlängerung mit Sony Classical bekannt gegeben - das Konzertevent im Musikverein wird also auch in den kommenden Jahren als CD, Download, DVD, Blu-ray, Vinyl und auf allen Streaming-Plattformen von Sony global vermarktet. (APA)