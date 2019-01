Josef Bulva: Das Klavierspiel zur Wissenschaft gemacht

Von Wolfgang Otter

Innsbruck – Es hatte etwas von einer Auferstehung an sich: Josef Bulva sitzt 76-jährig nach einer schweren Handverletzung, die ihn knapp 14 Jahre lang vom Konzertpodium fernhielt, wieder an seinem Steinway im Innsbrucker Haus der Musik. Ein bereits vor acht Jahren eingeleitetes Comeback eines einstigen Weltstars, ermöglicht durch ärztliche Kunst und eiserne Übungsdisziplin.

Zugleich lebte an diesem – dem Gedenken an die verstorbene Innsbrucker Bürgermeisterin Hilde Zach gewidmeten – Benefizabend für die Organisation life goes on eine Frage auf, über die in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts viel heftiger als heute diskutiert wurde: Was darf ein Interpret und was nicht?

Die junge Pianistengeneration sucht sich teils in der Musik selbst, wagt, sich Freiheiten herauszunehmen, die noch vor dreißig Jahren für einen Aufschrei gesorgt hätten. Josef Bulva ist anders. Er ist sich auch nach seinem schillernden Lebensweg, der ihn sogar zu einem Finanzinvestor und Partylöwen machte, treu geblieben. Er versteht die Interpreten als „Servicepersonal des Komponisten“, Freiheiten sind ihm verpönt. Mit wissenschaftlicher Akribie und einer gehörigen Portion des Sostenuto-Pedals geht er sein Spiel an.

Und doch ist auch an ihm die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Entgegen Aufnahmen aus früheren Jahren erklingt sein Spiel in Innsbruck weicher. Bulva nähert sich mehr dem Gesang an. Musik beginnt eben dort, wo die Technik aufhört. In Letzterem ist der 76-Jährige ein wahrer Meister. Er huscht ohne Anstrengungen über die Tasten, ob Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin oder Alexander Skrjabin – für ihn gibt es kein Hindernis.

Interpretatorisch wurde es spannend. Die Leichtigkeit der Klaviersonate in B-Dur (KV 570) von Mozart war in Bulvas Fingern bestens aufgehoben, Beethovens Sonate Nr. 27 in e-Moll (op. 90) geriet etwas trocken, virtuos und verspielt erklangen die Fis-Dur-Sonate Nr. 24 (op. 78) und das Bravourstück „Die Wut über den verlorenen Groschen“ (op. 129).

Bulva ist kein Pianist der großen Gesten, weder körperlich noch musikalisch. Und in diesem Sinne erklang dann auch Frédéric Chopins Sonate in b-Moll. Die ersten Takte sind es, die die ganze Dramatik und Einmaligkeit dieses anfänglich so missverstandenen Werkes symbolisieren, die sich in einem aufwühlenden Tumult verliert, um sich in einer wunderschönen Melodie wiederzufinden. Bulv­a versteht Chopin so sehr, dass es in der Aufgewühltheit keine Spontanität gibt. Und wo andere Pianisten im dritten Satz – dem genialen „Ohrwurm“ Trauermarsch – gewissermaßen „die Harfen der Engel“ erklingen lassen, bleibt er nüchtern. So wie in Skrjabins Sonate Nummer 3 in fis-Moll, op. 23. Auch hier eine Lehrstunde in Technik und wissenschaftlicher Interpretation. Alles in allem ein großer Abend mit einem Pianisten, vor dem man sich verneigen muss, nicht nur weil er im Benefizgedanken auf die Gage verzichtete.