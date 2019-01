Mäusemozart und Brachialkabarett

Von Jörn Florian Fuchs

Salzburg – Neu-Intendant Rolando Villazón hat dem traditionsreichen Salzburger Winterfestival eine Radikalkur verordnet: Es gibt heuer ausschließlich Mozart. Das ist Herausforderung und Wagnis zugleich, denn nur Konzert an Konzert mit Werken des ewigen Wunderkinds zu reihen, ist dramaturgisch vielleicht doch etwas mager. Apropos Wunderkind, da kommt gleich die ziemlich anarchistische Poetry-Slammerin und Unterhaltungsdiva Lisa Eckhart ins Spiel. Selbige durfte heuer ein „Mozart-Kabarett“ veranstalten. Wie würde die junge Dame (Jahrgang 1991 oder 1992 – je nach Quelle) mit dem Hausgott diesseits und jenseits der Salzach umgehen? In einem Wort: furios! Eckhart unternimmt einen mal liebevoll sinistren, mal bitterbös zynischen Ritt durch Leben und Werk Mozarts und thematisiert brillant die Wirkung auf seine VerehrerInnen. Eckhart interessiert sich besonders für die touristischen Aspekte des Mozart-Kults, naturgemäß stehen einschlägige Kugeln im Zentrum. Eine nach Eckhart völlig sinnfreie Erfindung, was hat diese perverse Süßigkeit bitte mit dem Klangwelten-Schöpfer zu tun? Und wie sähe wohl ein Wagnerkonfekt aus? Eckhart geht hier von einer Vielzahl schwerer Schokoschichten aus, mit einem kleinen Streifen Nougat am Horizont ... Im letzten Drittel des durch ein paar hübsche Musiknummern (vom Trio Florian Willeitner String Experience) erweiterten Programms geht es dann ziemlich hart zur Sache. Mozarts zotige Sprache in vielen Briefen, seine Vorliebe für fäkalen Humor nimmt Lisa Eckhart als Ausgangspunkt für eine Reise ins Innere – es geht vor allem ums menschliche Hinterteil, dabei hat nicht jeder Spruch über den Darm wirklich Charme. Aber das gehört nun mal zum Konzept, hochintelligent unterhalten und manchmal auf der Trennlinie von Scherz und Schmerz balancieren.

Szenenwechsel: Völlig jugendfrei, ja familientauglich war die Uraufführung „Mozart’s Amazing Shadows“ der Gruppe Catapult. Ein halbes Dutzend Tänzerinnen und Tänzer entfacht hinter einer Leinwand ein tolles Spektakel, mal sieht man Menschen, mal Möbelstücke, mal eine Kirche. Im Sekundenbruchteil verwandeln sich die Szenen und Figuren. Wichtigster Protagonist ist Mauzart, der Name ist Programm. Das kleine Wesen freundet sich mit Nannerl Mozart an, was auf beiden Seiten zu Komplikationen führt. Der menschliche Papa ist vom käsegierigen Wesen nicht begeistert, Vater Maus hingegen findet, dass Menschen irgendwie merkwürdig sind – und komisch riechen. Zwar richtet die göttliche Musik von Amadeus nicht alles, aber doch einiges. Am Ende ist Nannerl alt und blind und der Mäuserich wird fast schon zu einer Art Altenpfleger ...