Bläser sorgen für „Blechlawine“

Ried i. Z. – 853 musikbegeisterte Zillertaler hatten letztes Jahr Grund zum Feiern. Denn als Mitglieder des Blasmusikverband (BV) Zillertal stand 2018 ganz im Zeichen des 70-Jahr-Jubiläums ihres Vereins. Bei der 71. Generalversammlung gab Obmann Franz Hauser in Ried einen Rückblick auf das Jubiläumsjahr und Ausblick auf die Pläne für 2019. Das Bezirksmusikfest im Rahmen des Gauderfestes mit Auftritt aller Kapellen und 200-Jahr-Jubiläum der BMK Zell nannte er als einen Höhepunkt. Auch das Ausrücken beim Alpen-Regionstreffen der Schützen hinterließ bleibende Eindrücke.

Auch der Nachwuchs spielt eine große Rolle. An den 13. Jungbläsertagen nahmen im vergangenen Jahr 67 Nachwuchsmusikanten teil. Dieses Jahr finden die Jungbläsertage in der ersten Sommerferienwoche statt. Heuer fiebert der Verband vor allem dem großen Blasmusikfestival entgegen, das vom 30. Mai bis 2. Juni in Mayrhofen Premiere feiert. Unter dem Titel „Blechlawine“ veranstalten die Zillertaler Blasmusikanten ein Fest mit musikalischen Größen aus nah und fern. Knapp 30 Musikgruppen werden laut vorläufigem Programm an vier Tagen für Stimmung sorgen, darunter Viera Blech, Powerkryner, Gehörsturz, Franz Posch und seine Innbrüggler sowie Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten.

BV-Obmann Franz Hauser wurde bei der Versammlung das Verdienstzeichen in Gold verliehen, Hans Gänsluckner (Ehrenkapellmeister in Ramsau und Bezirkskapellmeister) erhielt das Verdienstzeichen in Silber. (TT, ad)