Komponistin Manuela Kerer: Klänge ohne Beipackzettel

Wie ist die Komposition „unified“ entstanden?

Manuela Kerer: Für mich sollte ein Stück für das Uni-Jubiläum auch von der Uni handeln und einen persönlichen, künstlerischen Zugang dazu bieten. Im Grunde besteht es aus drei Sätzen: Im ersten Satz habe ich das Titelblatt der Privilegien vertont, das von Kaiser Leopold I. und Papst Innozenz XI. erlassen wurde – ein Grundbaustein für die Gründung der Universität. Für den zweiten Satz habe ich im Vorhinein das Universitätspersonal gebeten, mir ihren schönsten leisen sowie schönsten lauten Klang und den charakteristischsten Klang der Uni zu nennen. Was zurückkam, war überwältigend, teilweise literarische Abhandlungen. Im letzten Satz habe ich noch den zweiten Absatz im Artikel 26 der UN-Menschenrechtskonvention vertont: das Recht auf Bildung.

An welche Klänge erinnern Sie sich? Immerhin haben Sie nicht nur das Konservatorium besucht, sondern auch Psychologie und Jus in Innsbruck abgeschlossen.

Kerer: Ich erinnere mich daran, wie Studenten sich Kaffee beim Automaten holen oder den Vorlesungssaal stürmen. Diese Erinnerungen werden ins ganze Stück einfließen. Einer der Universitätsangehörigen beschrieb etwa das Tippen auf den Laptops als charakteristischen Klang der Uni. Im zweiten Satz wird deshalb der gesamte Uni-Chor auch auf Tastaturen tippen.

Uni-Bigband, Uni-Orchester und Uni-Chor werden verbunden. Eine besondere Herausforderung?

Kerer: Ja, sehr. Eine so groß­e Besetzung ist bei heutigen Aufträgen äußerst selten. Wichtig war mir, dass jedes Ensemble seine Eigenheit behält, getrennt probt und dann erst zusammenkommt. Die Uni-Bigband soll immer noch nach Bigband klingen, obwohl die Art des Spielens für sie ganz neu sein wird.

Auch die Zuhörer werden sich klangtechnisch auf Überraschungen einstellen müssen – welche Rolle spielt die Vermittlung in Ihrer Musik?

Kerer: Grundsätzlich muss Musik ohne Beipackzettel funktionieren. Aber man darf und muss das Publikum unterstützen, besonders wenn es sich aus Zuhörern zusammensetzt, die keine Kenner von zeitgenössischer Musik sind.

Kann man sich an die Neue Musik gewöhnen?

Kerer: Ich glaube schon, dass der Umgang mit zeitgenössischer Musik, aber auch Kunst, mit Gewohnheit zu tun hat. Festivals wie die Klangspuren sind hier sehr wichtig, es findet aber auch eine Art Ghettoisierung der Neuen Musik statt. Orchester spielen selten Neue Musik, weil es viel aufwendiger ist. Auch für die Zuhörer ist zeitgenössische Musik nicht so einfach wie Brahms oder Beethoven. Es ist aber wichtig, egal welcher Kunstsparte man sich zuwendet, zu wissen, was heutzutage passiert. Wie kann man sonst die Vergangenheit verstehen, wenn nicht über die Brücke ins Heute?

Sie schreiben deshalb auch für Kinder, Jugendliche und Laien.

Kerer: Ja, denn Kinder sind das Publikum von morgen. Und die haben außerhalb von Musikschulen fast keinen Zugang mehr zu Musik, was ich außerordentlich schade finde. In einem klassischen Symphoniekonzert ist das Durchschnittsalter immerhin um die 60.

Wird die zeitgenössische Musik genug gefördert?

Kerer: Wertschätzung und Förderung ist immer auch eine finanzielle Frage. Und eine Frage von Mut. Dass Institutionen mehr Förderungen bekommen, wenn sie auch zeitgenössische Kompositionen ins Programm aufnehmen, finde ich richtig. Weil es gleichzeitig auch die Komponisten fördert. Und dann braucht es Schneid für die zeitgenössische Musik. Das lässt sich auf die Universität münzen: Sie hätte es sich leicht machen und ein klassisches Programm anbieten können – das noch dazu weniger gekostet hätte. Trotzdem hat man sich für Neue Musik entschieden, eine richtige und wichtige Entscheidung, besonders von einer Institution, die auch Zukunftsträger ist.

Wo kommt Ihr Interesse am Klang her?

Kerer: Ich kann heute noch an Geräusche meiner Kindheit erinnern: Meine Eltern hatten ein Haushaltswarengeschäft, in dem wir vier Kinder viel Zeit verbrachten. Ich höre nach wie vor das Porzellan, das Backpapier oder etwa die Eierschneider; letzgenannte klingen wie klein­e Harfen. In der Musikschule habe ich Geige gelernt und musste da ja noch versuchen, Geräusche zu vermeiden. Erst später wurde mir klar, welches Potenzial diese Klänge haben. Mir ist aber auch wichtig, dass Instrumente ihre ursprüngliche Funktion behalten und nicht nur kratzen und quietschen.

Komponistin Rebecca Saunders hatte in einem TT-Gespräch erwähnt, dass Melodien sie früher blockiert hätten. Können Sie das nachvollziehen?

Kerer: Ich glaube, das muss man historisch sehen. Ich kann verstehen, dass Komponisten nach den Weltkriegen keinen schönen Klang mehr schreiben wollten. Diese Einstellung ist heute wieder überwunden. Für mich kann aber auch eine Geräuschsequenz eine Melodie sein. Und kann ich heute auch wieder eine Kadenz oder einen klassischen Dur-Akkord in meinen Stücken zulassen. Ich sehe es aber genauso kritisch, was musikalisch aktuell in der heilen Schlagerwelt passiert. Trotzdem verständlich, dass Menschen das brauchen. Wichtig ist, dass es immer einen Gegenpol gibt.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner