Außerferner Musikbund: „Blasmusik dosiert neu verpacken“

Von Hans Nikolussi

Breitenwang – Der erste Versuch fiel dem Schneechaos zum Opfer, im zweiten Anlauf glückte die Generalversammlung des Außerferner Musikbundes (ABM). Und einmal mehr wurde dabei deutlich, welch große Wertschätzung die Musikkapellen im Bezirk genießen. Neben vielen Bürgermeistern nahm auch Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller im Auditorium Platz. Sie sieht das Außerfern mit seinen Kapellen österreichweit an der Spitze. „Was hier von der Vereinigung und den einzelnen Kapellen mit ihren Musikantinnen, Musikanten und Funktionären geleistet wird, ist beeindruckend und verdient vollen Respekt“, erwähnte Pfurtscheller in ihren Grußworten. Das sei auch bereits bis nach Wien durchgedrungen.

Der AMB – größter Musikbezirk in Tirol und darüber hinaus – nützte den Jahreswechsel, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick auf Neues zu werfen. Langzeitobmann Horst Pürstl fasste zusammen: „Beim Blick in die Statistik drängt sich mir die eine oder andere Frage auf. Wie jene, ob man sich in unserem Bezirk eine Feier, eine Veranstaltung, ein Fest, einen weltlichen oder kirchlichen Anlass ohne Mitwirken der Musikkapelle vorstellen kann.“ Freilich könne man derartige Festivitäten ohne Musik feiern. Doch Blasmusik mache das Leben viel schöner. Nicht nur das eigene, sondern auch das der Mitmenschen. Pürstl und sein Team informierten ausführlich über die Tätigkeiten des Musikbundes und beleuchteten den großen Bogen im Leistungsspektrum des Verbandes. Und die Zahlen sind durchaus beeindruckend.

Über 900 Proben forderten die Musiker im Jahr 2018, 748-mal standen die Kapellen als musikalische Botschafter im Einsatz. Pürstl berichtete darüber hinaus über zahlreiche Frühjahrs- und Herbstkonzerte, die feierliche Jubilarehrung, über das Bundesmusikfest mit 39 Kapellen und 1670 Musikanten in Lechaschau und das Jungbläsercamp in Stanzach, als Höhepunkte des Vereinsjahres. „Ein Danke­schön unseren Funktionären und Musikanten für ihre Engagement und ihren Idealismus“, meinte der Obmann, der auch eine Reihe neuer Funktionäre im Kreise der Musiker begrüßen konnte.

Im Außerferner Musikbund, der mit seinen 1964 Mitgliedern (+18 gegenüber 2017) und 35 Kapellen der größte in Tirol ist, liegt das Durchschnittsalter bei 36,3 Jahren, der Damenanteil inzwischen bei 41 Prozent.

Und auch die Jugend ist weiter im Vormarsch. Nicht weniger als 383 junge Leute stehen in Ausbildung. Im Vereinsjahr 2018 haben 107 Jungmusikanten und Musikanten die Prüfung zu den Leistungsabzeichen erfolgreich abgelegt, 36 Musikschüler legten erfolgreich die Prüfung für das Juniorenleistungsabzeichen ab.

Die 22. Auflage feierte das beliebte Jungbläsercamp in Stanzach. Die Teilnehmer stärkten neben der Ausbildung ihr Gemeinschaftsgefühl und erlebten ganz nach ihrem Geschmack Tage der Begeisterung. Als Höhepunkt gab es ein Konzert und Darbietungen der verschiedensten Ensembles, wo die Jungmusikanten vom Publikum gebührend gefeiert wurden.

Tobias Lämmle, der Leiter der Musikschule, ortete ebenfalls eine gute Zusammen­arbeit mit den Kapellen. Die Ausbildung sei der Grundstock für das Bestehen der Kapellen. Er regte an, noch mehr als bisher in die Ausbildung von Kapellmeistern zu investieren.

„Auch die Blasmusik steht im Wettbewerb mit anderen Gruppierungen, welche sich um die Gunst der Jugend und Sponsoren bemühen. Traditionen zu pflegen und gleichzeitig wieder ganz dosiert ein wenig neu zu verpacken, kann dabei eine gute Lösung sein“, skizzierte Pürstl einen möglichen Weg des Verbandes in die Zukunft und fügte hinzu: „Mit der richtigen Musik kannst du entweder alles vergessen oder dich an alles erinnern. Das ist die Magie an und in der Musik und verbindet zu einer großen Familie im Außerferner Musikbund.“

Als einen „vorbildlichen“ im Reigen der Tiroler Blasmusik bezeichnete auch Landesobmann Elmar Juen den Außerferner Musikbund. „Ich bin mir sicher, dass zum 90-Jahr-Jubiläum wieder etwas ganz Besonderes kommt“, streute er den Musikanten Rosen, überbrachte die Grüße des Tiroler Blasmusikverbandes und bedankte sich für die hervorragenden Leistungen aller Aktiven und Funktionären.

Umrahmt wurde die Vollversammlung von einem Bläser­ensemble der Harmonie­musik Lechaschau.