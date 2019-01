Kuhns Comeback im Privaten

Erl – Schweren Herzens schickte Hans Peter Haselsteiner, der Präsident der Tiroler Festspiele Erl, seinen langjährigen Wegbegleiter Gustav Kuhn in die Wüste. Kuhn musste gehen, nachdem ihm mehrere Künstlerinnen öffentlich sexuelle Übergriffe zur Last gelegt hatten.

Der Festivalgründer hat keinerlei Funktion mehr in Erl, weder als Künstlerischer Leiter noch als Dirigent. Haselsteiner bleibt dem Maestro aber freundschaftlich verbunden. „Kuhn wird in diesem Haus immer einen hohen Stellenwert haben“, erklärte der Präsident im Dezember.

Schon damals stand fest, dass Kuhn in Erl ein Comeback im privaten Kreis erleben wird. Und jetzt ist es so weit: Der Dirigent, der sich zuletzt in Italien aufgehalten hat, wird am Wochenende das Festspielorchester Erl dirigieren. Es ist ein Konzert für Haselsteiner zu dessen 75. Geburtstag am 1. Februar.

Es wird eine private Festivität, nur für geladende Gäste. „Ich habe 140 Einladungen ausgesprochen: an 120 Musiker sowie an Familienmitglieder und sieben meiner engsten Freunde“, erklärt Hasel­steiner der TT.

„Ich werde selbstverständlich alle Kosten selbst bezahlen“, betont der Gastgeber. „Ich engagiere das Orchester und den Dirigenten.“ Miete für das private Fest im Festspielhaus wird Haselsteiner aber nicht bezahlen. Denn: „Das Festspielhaus gehört über die Haselsteiner Familienstiftung ohnehin mir.“

Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) vertritt das Land Tirol im Stiftungsvorstand von Erl, dem auch Haselsteiner angehört. Die Politikerin betont den „rein privaten Charakter“ des bevorstehenden Konzerts. „Ich bin jedenfalls nicht eingeladen“, sagt die Landesrätin.

Die Untersuchungen in der Causa Kuhn dauern indessen an. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck befragt jene Künstlerinnen, die Kuhn mit ihren Aussagen belastet haben. „Noch können wir kein Ergebnis mitteilen“, heißt es auf Anfrage. Auch die Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt ist weiter mit dem Fall befasst. (mark)