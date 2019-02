Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

Los Angeles – In Los Angeles werden in der Nacht auf Montag (ab 2 Uhr MEZ) die Grammys verliehen. Großer Favorit ist der Rap-Superstar Kendrick Lamar. Er wurde in acht Kategorien für die bedeutendsten US-Musikpreise nominiert. Ins Rennen geht er unter anderem für den Grammy für das beste Album des Jahres, die begehrteste der insgesamt 84 Auszeichnungen.

Mit seinem Soundtrack für den Superhelden-Film „Black Panther“ konkurriert Lamar in der Hauptkategorie unter anderen gegen die Rap-Kollegen Drake („Scorpion“) und Cardi B („Invasion of Privacy“) sowie die R&B-Sängerin Janelle Monae („Dirty Computer“). Durch die Show mit vielen musikalischen Live-Darbietungen führt die R&B-Diva Alicia Keys. Sie hat selbst bereits 15 Grammys gewonnen. (APA/AFP)