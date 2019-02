Conchita kommt zum Haller Burgsommer 2019

Von Michael Domanig

Hall – 29 Veranstaltungstage, über 5500 Besucher: 2018 war für den Burgsommer Hall ein absolutes Rekordjahr. Eigentlich habe man sich vorgenommen, 2019 „kürzerzutreten“, lacht Andreas Ablinger, Obmann des Vereins zur Förderung der Kultur in der Burg Hasegg: „Damit sind wir kläglich gescheitert“ – das Programm (www.burgsommer-hall.at) ist mit 34 Spieltagen heuer sogar noch umfangreicher.

Darüber sei man aber natürlich nicht unglücklich – auch wenn ein so dichtes Programm „das ganze Jahr über Knochenarbeit“ bedeute, wie Kulturstadtrat und Vorstandsmitglied Hans Tusch betont. Mit der Offenheit gegenüber verschiedenen kulturellen Strömungen habe sich der Burgsommer jedenfalls „gut etabliert“, freut er sich.

Zum Auftakt – vom 23. Mai bis 2. Juni – wartet eine ungewöhnliche Kooperation mit dem Haller Kulturlabor Stromboli, das heuer sein 30-Jahr-Jubiläum feiert: Der „Circo Paniko“ gastiert an acht Spieltagen im Hofratsgarten der Burg Hasegg, ein „alternativer, kleiner, zeitgenössischer Zirkus aus Bologna, der erstmals außerhalb von Italien zu erleben ist“, sagt Stromboli-GF Julia Mumelter. Neben einem Artistenprogramm für die ganze Familie sind zusätzlich Kooperationen mit heimischen Künstlern angedacht.

Auch die Privatuniversität UMIT feiert ihr Jubiläum – 15 Jahre am Standort Hall – im Rahmen des Burgsommers: Am 5. Juni steigt im Burghof ein Sommerfest mit Swing-Klängen von Flo’s Jazz Casino und mit DJ in-style.

Danach sind Sprünge zwischen diversen Musikgenres angesagt: Die Palette reicht von Country und Folk im Sinne der Eagles oder Byrds mit der US-Band High South (die vom Haller Christian Knoll gemanagt wird) über Funk und Soul mit der elfköpfigen Formation No Risk No Funk bis hin zu karibischem Flair beim Sommerfest des Vereins Salsa Libre, mit La Banda del Sol und Sängerin Milagros Piñera. Tango, kreolische Klänge und lateinamerikanische Rockmusik serviert das heimische Gitarre-Geigen-Duo Stringtango. Regionale Künstler spielen auch in der Western Country Band, die auf den Spuren von Johnny Cash oder Willie Nelson wandelt.

Für große Publikumsmagneten ist gesorgt: Das Feinripp-Ensemble, Stammgast beim Burgsommer und stets ausverkauft, zeigt am 20. Juni das Stück „Fein-R.I.P. – einmal Hölle und zurück, ermäßigt!“. Tags darauf soll das Ö3-bekannte Duo Zweikanalton vor allem jüngeres Publikum ansprechen. Topstar ist freilich Kunstfigur Conchita, die am 23. Juni im Hofratsgarten gastiert. „Seit August 2018 waren wir auf der Suche nach einem passenden Headliner“, erklärt Ablinger. Von Conchita – in Tirol bisher erst zweimal im Treibhaus zu erleben – erwarte man hohe Zugkraft, zumal sie neue Songs vorstellt. Der Vorverkauf (alle Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, TVB Hall-Wattens) läuft bereits.

Tourismus steht ab 27. Juni im Fokus einer Ausstellung im Museum Münze Hall: Der namhafte Innsbrucker Künstler Georg Loewit reflektiert in „Solbad“ die touristische Entwicklung der Stadt Hall.

Vom 28. Juni bis 27. Jul­i bereichern dann erneut die Haller Gassenspiele den Burgsommer: Sie zeigen im Burghof heuer „Bürger Schippel“ von Carl Sternheim, eine kammerspielartige Komödie mit sehr deutlicher Sozialkritik.