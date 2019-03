Die Bläserphilharmonie Osttirol reist nach Mittelerde

Auf eine weite musikalische Reise begibt sich die Bläserphilharmonie Osttirol bei ihrem Konzert am Samstag, 9. März, im Stadtsaal Lienz. Im ersten Teil des Abends ist nämlich die „Herr der Ringe Sinfonie" von Johan de Meij zu hören. Die rund 70 besten jungen Osttiroler Blasmusiktalente lassen also vor dem geistigen Auge der Zuhörerschaft Mittelerde aus dem gleichnamigen Roman entstehen. Nach der Pause bringt das durchwegs mit jungen Musikern besetzte Orchester Werke österreichischer Komponisten zu Gehör. Der Klangkörper, der im Jahr 2015 im Rahmen eines Konzertwertungsspiels in Innsbruck auf Anhieb die Goldmedaille errang, steht wieder unter der Leitung von Lukas Hofmann. Nach diversen Studien und Abschlüssen arbeitet Hofmann als Lehrer am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol. Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich. Reservierung: 04852/600-519. (TT)