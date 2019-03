Markus und Hubsi im neuen Programm auf Welttournee

Es ist bekanntlich die Vielseitigkeit, welche die Qualität eines Musikers ausmacht und ihn zum glitzernden Sternchen macht. Tolle Instrumentalisten, gute Sänger, großes schauspielerisches Talent, begnadete Tänzer mit Griff in den Schritt, exzellente Conférenciers und vor allem Virtuosen auf der Blockflöte. Da kann die Devise nur lauten: „Markus und Hubsi for Song Contest".

Was Markus Linder und Hubsi Trenkwalder im Rahmen ihrer aktuellen AK-Tour mit dem Titel „Song Contest" im Stadtsaal Landeck ablieferten, war allerbeste Unterhaltung. Wer sind denn schon Waterloo & Robinson, Udo Jürgens oder Nicole? Also da muss man schon „Merc­i, Chérie" sagen, um „Ein bisschen Frieden" zu wahren. Die Musik stammt natürlich von Markus und Hubsi. Auch die Texte. Die wurden einfach abgeändert — wie gemein. Im Original waren sie am Mittwochabend zu hören. „Ein bisschen geschieden, ein bisschen pleite", hätte sie singen müssen, die Nicole.

Mit wunderbaren Einblicken in ihr Prominentenleben in Axams und Wildermieming und Videozuspielung von Weltstars ihres Kalibers eröffneten die beiden zusätzlich erheiternde Erkenntnisse um ihre Person. Linder und Trenkwalder sind nicht nur Meister der Musikstile und exzellente Unterhalter, ihre Songs haben auch das Zeug zum Ohrwurm, wie der Titel „Ein Lied für die Ewigkeit" bewies.

Weitere Termine im Oberland und Außerfern: 12. März, Mils, Trofana Tyrol, 18. März, Telfs, Rathaussaal, 25. März, 3. April, Höfen Hahnenkammhalle. Reservierung unter: 0800/22 55 10. (hau)