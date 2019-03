„The Prodigy“-Sänger Keith Flint tot in seinem Haus aufgefunden

Dunmow – Keith Flint, Sänder der Band „The Prodigy“, ist tot. Wie britische Medien berichteten, wurde der 49-Jährige Montagfrüh leblos in seinem Haus aufgefunden. Kurz nach 8 Uhr war ein Notruf eingegangen, da es Sorge um das Wohlergehen des Sängers gab. Als Polizei und Rettungskräfte am Haus eintrafen, kam die Hilfe bereits zu spät. „Der 49-Jährige wurde für tot erklärt, seine Angehörigen wurden benachrichtigt“, zitiert die Daily Mail einen Polizeisprecher.

Es handle sich nicht um einen verdächtigen Todesfall. Der Leichnam wird noch gerichtsmedizinisch untersucht.

Als Sänger der Elektro-Rockgruppe wurde der exaltierte Flint in den 1990er Jahren weltbekannt. In den vergangenen Jahren war die Band mehrfach in Österreich aufgetreten, zuletzt im vergangenen Sommer am „Nova Rock“-Festival in Nickelsdorf.

Kürzlich erschien unter dem Titel „No Tourist“ ein neues Album der Formation, die in den 1990ern mit Hits wie „Firestarter“ und „Breathe“ für Furore sorgte. Flint war neben seiner exzentrischen Erscheinung auch für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt. ( TT.com, APA)