Lena Meyer-Landrut begeistert mit Hochkant-Video zu neuer Single

Berlin — Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) hat mit ihrem neuen Musikvideo Aufsehen erregt. Der Clip ist — ganz smartphonegerecht — komplett im Hochformat aufgenommen. Der Fotograf Paul Ripke schrieb bei Instagram zu einem Bild, das Meyer-Landrut und ihn zeigt: „Ich habe ein hochformatiges Video für Lena Meyer-Landrut gedreht." Der Clip ist somit perfekt angepasst für die handybegeisterte Zielgruppe.

Und das Video zum Lied „Don't lie to me" geht noch weiter — der Zuschauer taucht quasi ein in Meyer-Landruts fiktives Smartphone. So sind etwa die Oberfläche der Kameraeinstellung zu sehen, eine Instagram-Timeline und eine fiktive WhatsApp-Unterhaltung. Die Ebenen verschwimmen, wenn Meyer-Landrut vor einem Spiegel steht und scheinbar von einem Foto-Filter zum nächsten wischt.

Lügen-Beichte

Lena zeige mit diesem Video was los ist bei ihren Fans, schreibt Bento dazu. Sie wisse, dass viele von ihnen einen Großteil ihrer Zeit am Smartphone verbringen. „Deshalb bekommen sie auch das Video genau so serviert, inklusive der Aufforderung, vielleicht weniger krass am Handy zu hängen oder dabei zumindest etwas ehrlicher zu sein", heißt es in dem Bericht. Meyer-Landrut selbst bedankte sich in einer Instagram-Story bei ihren Fans für die vielen positiven Nachrichten zu Lied und Video.

Erst vor wenigen Tagen hatte Meyer-Landrut zugegeben, sich durchaus ab und an zu einer Lüge verleiten zu lassen. „Ich lüge, weil ich Angst habe. Ich lüge, weil ich niemanden verletzen möchte. Ich lüge, weil es einfacher ist", schrieb sie auf Instagram. Dabei hat sie mit Lügen offenbar keine so guten Erfahrungen gemacht.

In ihrem neuen Song wird Meyer-Landrut emotional. „Du warst blind. Ich weiß, du konntest es nicht sehen. Aber aber am Ende fühlt es sich einfach so an, als hättest du mir ins Gesicht gelogen", singt die 27-Jährige. (APA/dpa, TT.com)