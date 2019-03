Quartissimo gewinnt „Die goldene Note“ in Wien

Über einen großen Erfolg durfte sich am vergangenen Freitag das Streichquartett Quartissimo freuen. Die vier jungen Tiroler Musiker, Clara (14) und Emil (13) Spieler aus Igls sowie Hannah (15) und Jonas (13) Alber aus Reutte, gewannen in Wien den von der International Music Foundation (IMF) für hochbegabte Nachwuchsmusiker ausgelobten Wettbewerb „Die goldene Note".

Die beiden Geschwisterpaare haben sich im Sommer 2016 auf Initiative von Ivana Pristasova (Geigenlehrerin von Clara und Hannah am Landeskonservatorium Tirol) zu einem Streichquartett formiert. Schon sehr bald stellten sich Erfolge beim auf Landes- und Bundesebene ausgetragenen Wettbewerb „Prima la musica" ein. So gewannen sie im Jahr 2017 beide Bewerbe. Hervorgehoben wurde seitens der Jurys auch immer wieder die hohe Qualität der Instrumente — drei davon, die beiden Violinen und die Viola, stammen aus der Werkstatt des Füssener Geigenbauers Pierre Chaubert.



Im Jahr 2019 entschied das Ensemble, am Wettbewerb „Die Goldene Note" teilnehmen zu wollen. Dort setzten sich die vier jungen Musiker gegen eine starke Konkurrenz durch und begeisterten die internationale Fachjury. Höhepunkt des Wettbewerbes stellte das am vergangenen Freitag im Wiener Konzerthaus ausgetragene und von Barbara Rett moderierte Charity-Konzert dar. In einem bis auf den letzten Platz gefüllten Schubert-Saal durften sie sich nochmals mit dem 1. Satz aus dem Streichquartett in f-Moll op. 80 von Felix Mendelssohn Bartholdy präsentieren und den Siegerpokal in Empfang nehmen. Neben dem Staatsoperndirektor Dominique Meyer stellten sich auch die Wiener Philharmoniker als Gratulanten ein. Gestiftete Masterclass-Kurse stellen einen Teil der Belohnung dar. (TT)