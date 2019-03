Ein Konzert lang ist Innsbruck Weltstadt

Von Markus Schramek

Innsbruck – Weltstadt Innsbruck? Mit geschlossenen Augen kann es fast so wirken. Zumindest beim Kammerkonzert im Haus der Musik am Montagabend. Hier wird Weltmusik geboten, aus dem klassischen Fach. Haydn, Schostakowitsch, dazu Tango aus Argentinien. Werke aus vielen Winkeln der Erde klingen im randvollen Großen Saal wider. Bitte mehr davon.

Spitzeninterpreten wie jene dieses Abends sind hilfreich, wenn schwere musikalische Kost bekömmlich aufbereitet werden soll. Dmitri Schostakowitschs melancholisches Streichquartett Nr 4. in D-Dur (op. 83) wird vom bestens harmonierenden Delian Quartett gefühlsbetont und bewegend umgesetzt. Der Russe Schostakowitsch litt in der Sowjet-Zeit unter Repressalien. In seiner Musik fand er ein Ventil für erlittenen Kummer.

Wie fröhlich nimmt sich im Gegensatz dazu Joseph Haydns Streichquartett in Es-Dur (op. 33/Nr. 2) aus. In der Fachwelt ist dieses Werk als „The Joke“ bekannt. Das Delian Quartett pflanzt das Publikum tatsächlich auf humorvolle Art und Weise. Mehrmals wird voreiliger Schlussapplaus provoziert, längere Pausen sind zu verlockend. Breite Grinser bei den Interpreten, Lacher im Saal. Ein Scherzchen in Ehren.

Nach der Pause erhöht Christian Gerber mit seinem Bandoneon, einer Hand-Harmonika, das Quartett zum Quintett. Sieben Tangos aus dem Schaffen von Astor Piazzolla versetzen so manches Zuhörerbein lebhaft in Schwingung. Musik voller Lebensfreude, ausdrucksstark, leidenschaftlich, grandios, verfehlt ihre Wirkung nicht. Die Streicher des Delian Quartetts spielen Gerber in den Vordergrund. Sein Bandoneon treibt die Tangos an und voran. Die versammelten Musikfreunde geraten in Verzückung. Fehlt nur noch, dass jemand aufsteht und tanzt.

Mehrmals werden die fünf Hauptdarsteller von lautstarkem Beifall zurück auf die Bühne geholt. „Wir haben keine Zugabe mehr, muss denn niemand aufs WC?“, fragt Violinist Andreas Moscho launig in die Runde. Schließlich ertönt der letzte Tango des Programms noch einmal, „aber schneller“. Manch eine Notlage kann wahrhaft willkommene Folgen haben.