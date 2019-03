20 Jahre Kapelle ,,Windkraft“: Zum Jubiläum hoch hinaus

Von Ursula Strohal

Innsbruck – Wie viel Atem da geflossen ist und wie viel Gestaltungskraft, wie viel Finger-, Lippen- und Zungenvirtuosität aufzubringen war und wie viel Lust an gedanklichen Konzepten. Windkraft – Kapelle für Neue Musik, 1999 gegründet, feiert 20. Geburtstag.

„Zeit müssen sie haben, Lust haben sie immer“, sagt Chefdirigent Kasper de Roo über die Ensemble-Mitglieder und hat das Glück, seit zwei Jahrzehnten ausschließlich mit Spitzenmusikern und -musikerinnen zu arbeiten. Sie sind Mitglieder führender Orchester und bekannter Ensembles, reisende Solisten und Musikpädagogen und bilden den rund 100-köpfigen Windkraft-Pool. Sie kennen einander gut, musikalisch und menschlich. Dies und ein­e überlegte Programmkonzeption sind wohl der Grund für den höchst erstaunlichen Umstand, dass sich dieses Ensemble, obwohl in verschiedenster, wechselnder Besetzung projektmäßig im Einsatz, durch die Jahre weiterentwickelt.

Unter Kasper de Roos kompetenter Führung hat sich Windkraft, hervorgegangen aus dem Tiroler Festival Klangspuren, einen internationalen Ruf erworben. Das Repertoire ist riesig, es gab bisher über 50 Uraufführungen, ständig kommen neue Werke hinzu. Tiroler und Südtiroler Komponisten finden bei Windkraft eine Heimstatt, Junge werden gefördert. Das Ensemble vergibt auch Aufträge, bisher ergingen sie an Gunter Schneider, Michae­l Riessler, Jürg Wyttenbach, Herbert Grassl, Franz Hackl, Johannes Maria Staud, Ott­o M. Zykan, Franz Schreyer, Gerald Futscher und Hubert Stuppner.

Lang ist auch die Liste an internationaler Prominenz, deren Werk bei Windkraft zu begegnen ist. Mit dabei u. a. Birtwistle, Eötvös, Kanchel­i, Ligeti, Ustwolskaja, Haas, Non­o, Rihm. Sofia Gubaidulin­a übergab den Tiroler Musikern ihre Komposition „Stunde der Seele – Poem für großes Blas­orchester und Mezzosopran“ zur Uraufführung, Solistin war Nathalie Stutzmann.

„Wir feiern 2019 das 20. Windkraft-Jahr mit einem schönen Jubiläumsprogramm mit Konzerten u. a. beim Osterfestival in Hall und beim Musikfest im Wiener Konzerthaus im Rahmen der Wiener Festwochen“, erläutert de Roo. Der Auftritt mit Werken von Varèse, Scelsi, Ustwolskaj­a und Messiaens bedeutendem „et exspecto“ am 20. April beim Osterfestival ist an das Windkraft-Gründungskonzert angelehnt.

Die Sonderprojekte mit sehr selten gespielten Werken von Messiaen, Gubaidulina, Rihm und Tüür verlangen sehr groß­e Bläserbesetzungen, mit bis zu 68 (!) Musikern. Wolfgang Rihm­s großartiges „et nunc II“ wurde seit der Uraufführung 1993 und einer einzigen Aufführung durch Windkraft 2004 nicht mehr gespielt. Und auch Sofia Gubaidulinas wunderbare „Stunde der Seele“ wurde nach der Uraufführung durch Windkraft 2004 nicht mehr auf dem Europäischem Festland aufgeführt. Beide Werke plus Erkki-Sven Tüürs „In the Memor­y“ erklingen nun am 16. Juni im Wiener Konzerthaus und zwei Tage zuvor im Haus der Musik Innsbruck.

„Die himmlische Stadt“ ist der Titel der Windkraft-Konzertreihe. Unter diesem Motto gibt es im Herbst zwei weitere Konzerte in Innsbruck, die Holz- und Blechbläser getrennt auf die Bühne holen, sowie spezielle Aspekte der Besetzung, eine Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landeskonservatorium und einen Kompositionswettbewerb für junge Tiroler Komponisten. Gefragt sind Werke für Soloflöte.

Windkraft ist der einzige Kulturverein, der in Nord- und Südtirol beheimatet ist. Deshalb ist selbstverständlich auch Südtirol mit seinen Festivals in den Jubiläums-Konzertreigen eingebunden. Das Langkofelprojekt sieht am 27. Juli um 13 Uhr ein Freiluftkonzert auf 2600 Metern Höhe vor. Da wird Eduard Demetz’ neues Werk mit Naturecho­wirkungen zur Uraufführung kommen.