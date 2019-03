Ein düsterer Hauch von Pop

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Billie Eilish ist einer dieser großen jungen Popstars, die kein Erwachsener kennt. Aber 15,3 Millionen (wohl vornehmlich) Jugendliche folgen ihr aktiv – allein auf Instagram. Mit ihren 17 Jahren passt Billie Eilish damit auch perfekt zu ihrer Zielgruppe. Ihren Plattenvertrag bei dem größten Musikkonzern der Welt hat die Kalifornierin heute bereits seit drei Jahren in der Tasche. Und ihre bisherigen Singles fühlen sich wohl in den Charts, heute erscheint das langersehnte Debüt-Album.

Mit „When We All Fall Asleep­. Where Do We Go?“ führt die junge Musikerin ihren eingeschlagenen Weg fort: Die mit ihrem Bruder geschriebenen Songs changieren dabei zwischen der atmosphärischen Grundstimmung und bewusst gesetzten elektronischen Verfremdungseffekten. Stilistisch hangelt sich Billie Eilish auch in der neuen LP von Hiphop-Einflüssen über Pop-Elemente (etwa in „My Strange Addiction“) hin zu treibenden Elektrobeats („Bad Guy“ oder „Bury a Friend“).

Über allem steht allerdings ihre geniale Stimme, die mal an Lana Del Ray oder Marina and the Diamonds erinnert; die mal klar, mal rau und oft gehaucht daherkommt. Auch wenn sie downgepitcht („Xanny“) oder anderweitig verfremdet wird („08 8“), bleibt sie doch charakteristisch.

Die Stimme gibt den zentralen Singles – das lässige „Wish You Were Gay“, das sanfte „When The Party’s Over“ oder das verstörende „Bury a Friend“ – erst den richtigen Drive. Dabei fällt es schwer, das Album nicht zu mögen, denn Billie Eilish festigt damit ihren Pop abseits von Bubblegum-Pose. Die Siebzehnjährige mag es düster. Nicht nur auf dem aktuellen Plattencover, auch in ihren Videos. Eines davon übrigens gestaltet vom japanischen Starkünstler Takashi Murakami, der für „You Should See Me in a Crown“ seine typischen, apathisch lächelnden Blumen in eine dystopische Spinnenwelt einpflanzt.

Auch das Thema Leiden steht für Billie Eilish. Oft spricht sie über den Druck, dem sie als aufgehender Stern ausgesetzt ist. Selbst ihre Tourette-Erkrankung drang an die Öffentlichkeit. Der Schmerz als Motiv in der Musik passt aber wiederum zur Zielgruppe; er hat im Grunge der Neunziger oder bei den Emobands der Nullerjahre funktioniert. Und mit ihm macht Billie Eilish den kommerziellen Pop erfrischend alternativ.

Alternative Pop Billie Eilish: When We All Fall Asleep. Where Do We Go? Interscope Records.