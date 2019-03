Kultband zündet Austropop-Feuerwerk in Reutte

Reutte – Nach einem sehr erfolgreichen Konzertjahr 2018 geht das Erfolgsprogramm „Das Beste von Austria 3“ von WIR 4 in die Verlängerung.

Am 6. April um 20 Uhr gastiert die Originalband von Austria 3 live im Saal der Wirtschaftskammer Reutte. WIR 4, das sind Ulli Bäer, Gar­y Lux, Harald Fendrich und Harr­y Stampfer. Sie waren und sind als Produzenten, Texter, Musiker, Arrangeure oder Frontmen an vielen Liedern der modernen österreichischen Musik beteiligt – von Falco bis Ludwig Hirsch, von Geor­g Danzer und Wolfgang Ambros bis hin zur legendären Austria 3. Ihre unvergesslichen Hits wie „I am from Austria“, „Da Hofa“ oder „Jö Schau“ halten „Für immer jung“ und erleben gerade so etwas wie eine Wiederauferstehung, aber nicht am „Zentralfriedhof“, sondern live auf der Bühne.

Mit im Gepäck haben die vier Vollblutmusiker aber nicht nur unverfälschten Austro­pop. Die Musiker zeigen auch Fotografien und Filmmitschnitte, die nirgendwo sonst zu sehen sind und verbinden diese mit einzigartigen Anekdoten. Näher kann man dem Mythos Austropop nicht sein.

Karten für das Konzert in Reutte gibt’s im Vorverkauf bei allen Sparkassen und Erst­e Banken. (TT, fasi)