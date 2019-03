„Zillertal Power“ gibt in Fügen wieder Gas

Es ist eine Zillertaler Erfolgsgeschichte! Seit mehr als vierzehn Jahren prägen Daniel, Peter und Hubert als Zillertal Power mit ihrer Musik Zillertaler Tradition, und das mit höchster Qualität.

Mehrstimmiger Gesang, Musikalität mit viel Schwung und Power, das sind die markanten Eckdaten ihrer Bühnenpräsenz, mit denen die drei sympathischen Musiker seit vielen Jahren äußerst erfolgreich durch die Lande ziehen.

Ihr brandneues Album „Heit, da will is wissen" macht seinem Namen alle Ehre. Mit authentischen Songs, die großteils aus der eigenen Feder von Bandleader Daniel Widner und namhaften Autoren und Komponisten aus dem deutschen Sprachraum stammen, wird es nun am 6. April im Rahmen des 10. Frühlingsfestes von Zillertal Power in der Festhalle Fügen präsentiert. (hubs)