Das Herz sagte: „Tu es einfach!“

Von Hubert Trenkwalder

Innsbruck – Der Interview-Termin in Innsbruck zeigt es wieder deutlich, warum Semino Rossi seinen Weg gemacht hat. Im Rahmen einer TV-Aufzeichnung zieht der „Carismático“ ein paar Register und alle in unmittelbarer Umgebung in seinen Bann, und das mit spielerischer Leichtigkeit.

„Ich habe meine Gitarre auch mit dabei, falls ihr wollt, dass ich etwas spiele“, meint der Superstar mit dem verschmitzten Lächeln und den hellwach blitzenden Augen, der im Rahmen seiner Unplugged-Latino-Tour auch zweimal nach Tirol kommt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit.

„Den Wunsch, diese Tour zu machen, hatte ich schon lange. Ich habe auf den richtigen Augenblick für diesen Ausflug zu meinen Wurzeln gewartet, nun werde ich neben Liedern in deutscher Sprache auch viele in meiner Muttersprache singen“, erzählt Semino. „Mit der Unplugged-Latino-Tour 2019 erfülle ich mir einen großen Traum, der mein Herz und meine Seele zum Klingen bringt. Hier geht es mir nicht ums Geld, mein Herz hat gesagt: Tu es!“

Was wird nun das Publikum erwarten, Semino? „Tango, Samba, Merengue, Chachacha und vieles mehr, und das mit viel Temperamento und Corazón. Andreas Gabalier hat mir erlaubt, seinen Song „Amoi seng ma uns wieder“ in spanischer Sprache aufzunehmen.“

Dieser Titel wird auch bei der Tour zu hören sein, so wie seine brandneue Single „Das verflixte siebte Jahr“, der erste Vorbote zu seinem am 14. Juni folgenden Studioalbum „So ist das Leben“. „Ich habe viele Ideen! Lasst euch überraschen“, verspricht Semino.

Im März feierte der Wahltiroler mit seiner Mutter in Argentinien deren 84. Geburtstag. „Und ich bin mit vielen frischen Eindrücken aus meiner südamerikanischen Heimat zurückgekommen, die unserer Latino-Tour guttun werden.“ Als Latino empfindet sich Semino auch nach wie vor: „Latino zu sein bedeutet für mich, gefühlvoll und temperamentvoll durchs Leben zu schreiten – mit viel Emotion. Mit 56 Jahren sollte man wissen, was man will. Und ich will genau diese Tour!“

Tirol-Konzerte: 15. Mai Congress Innsbruck; 16. Mai Festung Kufstein; Infos: www.oeticket.com.