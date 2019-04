Klaviertage der Festspiele: In Erl sollen wieder die Tasten glühen

Erl – Bei den Tiroler Festspielen Erl gewinnt der künstlerische Alltag wieder die Oberhand. Die Causa Gustav Kuhn ist zwar nicht ausgestanden. Gericht, Staatsanwaltschaft und Gleichbehandlungskommission sind noch mit der Aufarbeitung des Falles befasst. Kuhn, Gründer und vormaliger Künstlerischer Leiter der Festspiele, hat in Erl aber seit längerer Zeit keine Funktion mehr inne. Ihm werden von mehreren Künstlerinnen sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Für Kuhn gilt die Unschuldsvermutung.

Davide Cabassi eröffnet am Freitag die Erler „Klaviertage“. - TFE

Der Nachfolger sitzt in den Startlöchern. Bernd Loebe, Langzeitintendant der Oper Frankfurt (seit 2002), wurde von Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner in einer Feuerwehraktion zum Nachfolger Kuhns auserkoren. Hasel­steiner hat den Experten Loebe (hat bisher 8000 Opern gesehen, worüber er Buch führt) ausdrücklich um die Übernahme Erls gebeten.

Loebe wird die Tiroler Festspiele zusätzlich zur Oper Frankfurt leiten und in Erl einen Vertrauensmann installieren. Ob es Andreas Leisner sein wird, ist noch offen. Leisner, früher Kuhns Stellvertreter, rückte nach dessen Abgang zum Interimsleiter auf. Loebe hat zunächst nicht mit Leisner geplant, sich allerdings erfreut über dessen loyale Zuarbeit gezeigt. Leisner zeichnet auch für die kommenden Sommerfestspiele (4. bis 28. Juli) verantwortlich.

Loebe übernimmt dann am 1. September die künstlerische Leitung. Was der Neue plant, wird er schon diesen Freitag kundtun. Da präsentiert der Frankfurter an der Seite Haselsteiners das Programm für den Festspielwinter. Auch die Erntedank­konzerte werden unter Loebe wieder stattfinden (von 4. bis 6. Oktober). Diese waren im Vorjahr am Höhepunkt der Kuhn-Affäre kurzfristig abgesagt worden.

Konzertiert wird in Erl aber schon kommendes Wochenende. Von 12. bis 14. April finden zum dritten Mal die „Klaviertage“ statt. Freitag und Samstag sind jeweils zwei Konzerte angesetzt, um 19 Uhr und, unter dem Motto „Geschlafen wird später“, ein 60-minütiges Nachtkonzert um 22.30 Uhr. Das Foyer im Festspielhaus wird zu diesem Behufe in eine gemütliche Lounge umgestaltet.

Bekannte Pianisten wie der Italiener Davide Cabassi und Mélodie Zhao spielen Werke von Beethoven, Bach, Chopin und Liszt bis hin zu Bernstein und Glass. Am Sonntag beschließt eine Benefizmatinee um 11 Uhr mit Musik von Rossini und Beethoven die Tage der glühenden Tasten im Erler Festspielhaus. (mark)