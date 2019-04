Osterfestival Tirol: Sinnliche Schönheit und tiefster Schmerz

Von Ursula Strohal

Hall – Was für ein Kulturschock, als die grandios mehrstimmige Kompositionskunst des Palestrina Geschichte war. Er dauerte mehr als hundert Jahre, denn obwohl ab 1600 im jung erblühenden Stil herrlichste Musik entstand, wollten nur die Neuerer das Ende der unabhängig geführten Stimmen zugunsten von Akkorden wahrhaben.

Elam Rotem, aus Israel stammender, in Basel lebender Cembalist, Bassist, Komponist und Musikhistoriker, Gründer des beim Osterfestival vor einigen Jahren aufgetretenen Ensembles Profeti della Quinta, spezialisierte sich auf die Musik des italienischen Frühbarock. Er lebt geradezu im Auge des Sturms, jener Zeit um 1600, als prachtvoller Polyphonie der nicht minder kunstvolle Vortrag einer einzelnen Stimme mit Begleitung entgegengesetzt wurde.

Wie sehr Rotem in diesem Stil daheim ist, wurde beim Osterfestival Tirol hör- und fühlbar: als aktuell begriffenes Ausdrucksspektrum, das immun gegenüber einstigen traditionsästhetischen Bedenken zur musikalischen Natur wird.

Diese Haltung veranlasst Rotem, in der einst üblichen Einheit als Komponist, der auch Interpret ist – und umgekehrt –, selbst Werke in frühbarocken Stilen zu schreiben.

Er greift dabei auch in hebräischer Sprache auf liturgische Texte zurück, in Anlehnung an Salomone Rossis (auch schon im Salzlager präsentierte) hochbedeutende frühbarocke geistliche Musik für die Synagoge.

Im Salzlager, wo Rotem mit dem australischen Tenor Jacob Lawrence unter dem Titel „Am Fuße des großen Kreuzes“ einen denkwürdigen Abend gestaltete, gab es Zeugnisse davon, wie sich Rotems Komposition und Improvisation agierend und reagierend in ein Komponistenspektrum von Felice Anerio über Bovicelli, Monteverdi, Frescobaldi, Durante, Cima und Cavalieri einfügt.

Dass es sich um geistliche Musik handelt, war ein besonderer Aspekt, denn der Ausdrucksreichtum zwischen sinnlicher Schönheit, Vitalität, dramatischem Impuls und tiefstem Schmerz kannte keine Abgrenzung von geistlicher und weltlicher Emotion.

Jacob Lawrence war eine Entdeckung in der stilsicher flexiblen und in der Intensität geschmackvoll dosierten Behandlung seiner Stimme, die er zwischen flammendem Gefühl, koloriertem Halleluja-Jubel und biblisch-gemessener Relevanz ausschließlich in den Dienst des Ausdrucks und ergreifender Textausdeutung stellte. Rotem dabei am klangvollen Cembalo und Orgelpositiv.

Von besonderem Interesse neben Cavalieris großartigen Lamentationen war die Begegnung mit dem Komponisten Carlo G. Einige seiner erstaunlich ausnotierten Werke wurden vor ca. 15 Jahren auf einem Flohmarkt nahe Wien in einem Manuskript entdeckt. Vom weiter verkauften Manuskript blieb nur ein Scan und Carlos Nachname unter einem Fleck verborgen.