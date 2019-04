„Bilderbuch“ feiert Österreich-Tour-Auftakt heute in Innsbruck

Innsbruck - Mit ihrem Gig in der Innsbrucker Dogana, wo sie erstmals spielen, beginnen Bilderbuch am Mittwochabend den "Österreichteil" ihrer großen Tournee durch den deutschsprachigen Raum. Gleich zwei neue Alben stellen sie vor: "Mea Culpa", das vergangenen Dezember erschien, und „Vernissage My Heart", das sie erst Mitte Februar herausbrachten. Die Band selbst sieht die beiden Platten als "zweieiige Zwillinge", wie Frontmann Maurice Ernst im TT-Interview beschrieb, weil sie beide am selben Tag geboren seien, sich aber unterschiedlich entwickelt hätten.

Für die Jüngere der CD-Zwillinge jedenfalls hatte sich die Popband im Februar noch eine ganz besondere Marketing-Aktion einfallen lassen: Auf einer Webseite bot die Gruppe einen europäischen Pass an, den sich jeder Interessierte mit ein paar Klicks ausstellen und dann online teilen konnte. Unter dem Motto "Europa 22", benannt nach einem Song auf „Vernissage My Heart", ging es der Band um ein "Leben ohne Grenzen" und "Freedom zu verschenken", wie aus den Lyrics zitiert wird. Dieser "EU-Passport" wurde neben befreundeten Künstlern wie etwa Jan Böhmermann, Dendemann oder Mavi Phoenix auch von der deutschen Justizministerin Katarina Barley (SPD) geteilt. Songs mit Potenzial zum Nachwirken hat Bilderbuch also auch drauf.

Zuletzt veröffentlichte die Band das Video zu einem weiteren Song des Albums: „Frisbeee". Darin wird der Frühling gefeiert, was die vier Musiker nicht nur stilsicher wie eh und je mit Cowboyhut, Fransen und Cape tun, sondern auch mitten im bunten Weltall. Artifizieller Entdeckungsgeist ist eben auch ganz Bilderbuch.

Live werden die Synthies wieder fiepen, die Gitarren jaulen, die Beats knallen und das Publikum ordentlich shaken. Wer das heute verpasst, hat zumindest am 25. Mai in Wien oder am 11. Juli in Feldkirch die Gelegenheit, Bilderbuch live zu erleben. (TT.com/APA)

