Ein Abend im Zeichen der musikalischen Liebe

Das Vokalensemble Mosaik beschreitet heuer erstmals als reines Damenensemble neue Wege und lädt ein zum Konzert „Canti amorosi — im Garten der Liebe" am 10., 11. und 24. Mai, jeweils um 20 Uhr, im Malerwinkel Rattenberg. Lieder aus verschiedenen Epochen und Regionen Europas erklingen und zeigen die Vielfalt, mit welcher eines der wichtigsten Themen der Menschen aufgegriffen und immer wieder neu erzählt wird. Henry Purcell, Thomas Morley und Claudio Monteverdi beschäftigen sich in ihren Madrigalen und Canzonetten mit der Liebe, ihren Freuden und auch den damit verbundenen Schmerzen. Leonhard Lechner, Hans Leo Haßler oder auch Johannes Brahms und Hugo Distler schildern in musikalischen Miniaturen den Beginn einer Beziehung, den Höhepunkt und den Verlust der geliebten Person. Und natürlich ist die Liebe das zentrale Thema in Pop- und Rock-Songs. An der Gitarre ist Martin Wesely zu hören. (TT)