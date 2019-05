Asmik Grigorian im Sängerolymp

Asmik Grigorian, litauische Sopranistin und als „Salome" auch heuer Salzburger Festspielstar, ist bei den International Opera Awards am Montagabend als beste Sängerin ausgezeichnet worden. Bei den Männern ging US-Tenor Charles Castronov­o als Sieger hervor, in der Königskategorie des besten Opernhauses musste das nominierte Theater an der Wien den Titel der Vlaandere­n Opera in Antwerpen überlassen. Auch die anderen österreichische­n Nominierte­n gingen bei der Zeremonie in London leer aus.

Als beste Uraufführung wurd­e György Kurtags „Fin de partie" an der Mailänder Scala ausgezeichnet — auch Thomas Larchers „Das Jagdgewehr" (Bregenzer Festspiele) war nominiert. Marc Albrecht wurde zum besten Dirigenten gekürt, Katie Mitchell erhielt den Regiepreis, Leon­tyne Pric­e die Auszeichnung für sein Lebenswerk, das Londoner Royal Opera House wurde für das beste Orchester und die Mos­kauer Bolschoi-­Oper für den besten Chor ausgezeichnet. (AFP, APA, TT)