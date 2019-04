„CatchBasin Brass Band“: Junge Innsbrucker sind Europameister

Innsbruck – Riesen-Erfolg für Schülerinnen und Schüler der Musikschule Innsbruck: Die junge „CatchBasin Brass Band“ aus der Landeshauptstadt wurde am Sonntag bei den „European Brass Band Championships 2019“ (EYBBC) im schweizerischen Montreux zum Europameister gekürt.

Die Innsbrucker traten in der „Premier Section“ gegen Konkurrenz aus ganz Europa an. Mit dem Stück „Sanctuary!“ von Daniel Hall überzeugte die Brass Band die Jury aus Schottland (Anne Crookston) und Wales (Glyn Williams). Waren die jungen Talente im vergangenen Jahr in Utrecht noch knapp am Titel vorbeigeschrammt, holten sie ihn in diesem Jahr nahezu mit der Maximalpunktzahl – 99 von 100 möglichen Punkten – nach Innsbruck.

„Herzlichen Glückwunsch an die Musikerinnen und Musiker sowie ihren Leiter Andreas Lackner“, gratulierten Bürgermeister Georg Willi und Kulturstadträtin Uschi Schwarzl (beide Grüne) den Gewinnern. „Die Leistung ist bewundernswert. Für die Musikschule Innsbruck ist es ebenfalls ein toller Erfolg“, so die beiden Politiker in einer Aussendung.

Vor zehn Jahren gegründet

Die „CatchBasin BrassBrand“ wurde vor knapp zehn Jahren gegründet. „Ziel war es, einen Klangkörper zu formen, der allen Blechbläserinnen und -bläsern sowie Schlagwerkerinnen und -werkern der Musikschule die Möglichkeit bietet, miteinander zu musizieren“, erklärt Musikschuldirektor Wolfram Rosenberger das „Erfolgsprojekt“. Inzwischen sind über 70 Kinder und Jugendliche (aus der Musikschule Innsbruck, dem Tiroler Landeskonservatorium und benachbarten Musikschulen) in das Projekt integriert. (TT.com)