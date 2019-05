Sag zum Abschied laut Farewell

Von Barbara Wohlsein

Wien – Die glitzernden Plateaustiefel, die Elton John 1973 am Cover von „Goodbye Yellow Brick Road“ getragen hat, sind 2019 nicht mehr dabei. Seinen Stil hat er freilich nicht aufgegeben: Im diamantbesetzten Frack und mit übergroßen viereckigen Brillen betritt Sir Elton, wie man ihn seit 1998 nennen darf, am Mittwoch um 19.30 Uhr die Bühne der Wiener Stadthalle. Mit so viel Pünktlichkeit haben nicht alle gerechnet, einige Zuschauer schleichen erst auf ihre Plätze, als Elton John bereits in die Tasten seines Flügels haut.

„Farewell Yellow Brick Road“ heißt die Abschiedstournee, die Elton John zwischen 2018 und 2021 in über 300 Städte auf allen fünf Kontinenten führt. Die kleine sprachliche Differenz zwischen „Goodbye“ („Auf Wiedersehen“) und „Farewell“ („Lebewohl“) macht dabei den großen Unterschied: Es ist die letzte Tour – und das meint Elton John im Gegensatz zu manchen Kollegen (Rolling Stones) auch ernst. In Österreich gibt’s drei Abschiedskonzerte, nach den zwei Abenden in Wien am 1. und 2. Mai folgt noch ein drittes Konzert am 3. Juli in Graz, für das es noch Tickets gibt.

Die Setlist seines ersten Konzertabends in Wien erinnert an jene der letzten Tourneen – und doch ist einiges anders. Elton John ist spielfreudiger, nimmt sich Zeit für minutenlange Klavier-Improvisationen, kehrt zu seinen Boogie-Wurzeln zurück und genießt es sichtlich, gemeinsam mit seiner Liveband Musik zu machen. Dass es ihm schwerfällt, von dieser Phase seines Lebens Abschied zu nehmen, gibt er in Wien offen zu: „Ich habe immer Musik gemacht, um sie Menschen vorzuspielen und ihre Reaktion zu erleben.“

Für die jüngeren Zuschauer und auch jene, die einfach hier sind, um Sir Elton einmal auf der Bühne zu sehen, ist der Abend streckenweise eine Herausforderung: Keiner der gespielten Songs wurde nach 1984 veröffentlicht, und auch wenn die Hit-Dichte groß ist, so gibt es doch auch vieles zu hören, das den Mainstream-Radiohörern unbekannt ist.

Grund für diesen Fokus auf das Frühwerk dürfte die schwierige Phase sein, die Elton John in den Achtzigern und Neunzigern erlebte. Zuerst eine Drogen- und Alkoholsucht, dann eine Kehlkopf-Operation, die seine Stimme ruinierte. Von seinem persönlichen Tiefpunkt erzählt er auch zwischen den Songs. Nachdem er sich 1990 eingestanden habe, dass er clean werde müsse, habe sich sein Leben komplett gedreht. 1992 gründete er die Elton John Aids Foundation – auch, um wiedergutzumachen, dass er sich in den Achtzigern zu wenig um das Thema gekümmert habe.

Im letzten Drittel der fast dreistündigen Show dreht der 72-Jährige noch einmal alle Regler auf Anschlag: Bei „The Bitch Is Back“ feiert Elton John genüsslich seine eigene Divenhaftigkeit und zu „I’m Still Standing“ flimmern über die riesige LED-Leinwand die besten Momente seines bewegten Lebens. Man sieht Sir Elton bei der Oscarverleihung zu „Can You Feel The Love Tonight“, seinen Auftritt bei den Simpsons, Bilder mit seinem Mann David Furnish, seine Arbeit in Afrika und sogar das „Carpool Karaoke“-Video mit James Corden.

Bei anderen Künstlern würde so ein Zusammenschnitt leicht lächerlich wirken, bei Elton John bringt er tatsächlich sein Lebenswerk auf den Punkt.

Nach zwei Kostümwechseln – einmal in ein geblümtes Sakko mit rosa Samthose und dann in einen blaugemusterten Bademantel – ist es schließlich Zeit für die Zugaben: „Your Song“ und „Goodbye Yellow Brick Road“ setzen den Schlusspunkt. Dass Elton John das „Still Standing“ zelebriert, seine körperliche Fitness aber nicht mehr als ein paar Schritte und vorsichtige Verbeugungen zulässt, gibt dem Konzert dann doch einen melancholischen Touch.

Am Schluss entschwindet Sir Elton auf einer Art Treppenlift von der Bühne. Es ist wohl besser, sich an seine Worte zu erinnern: „Thank you. I will never forget you.“