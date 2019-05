Volle Volksmusik-Power aus dem Stubaital

Neuer Name, neue Formation, altbekannte Musiker-Gesichter: Unter dem Namen Stubai Power haben sich Florian Stockhammer, Franz Siller, Norbert Scheiber und Karl-Heinz Schönherr zu einer modernen Volksmusikband zusammengetan. Bis auf Schönherr haben die Mitglieder in den zehn vergangenen Jahren bereits unter dem Namen STS-Stubai und zuletzt als stubai — die band Erfahrung im In- und Ausland gesammelt, unter anderem absolvierten sie Auftritte in Las Vegas, London und Slowenien.

„Wir haben schon immer ein großes Repertoire gespielt, durch die neue Formation bieten wir nun auch originale Oberkrainer-Musik mit Bläsersound", erklärt Bandleader Florian Stockhammer. Die vier Mitglieder sind zwar keine hauptberuflichen Musiker, dafür aber mit viel Leidenschaft und Herz dabei. „Wir sind ganz einfach Vollblutmusiker. So komponieren auch alle von uns", sagt Stockhammer. Er selbst hat beispielsweise die „Stubai-Polka" komponiert, die bereits für die neue CD (Erscheinung demnächst) aufgenommen wurde. Die viele Energie, neben Beruf und Familie auch noch Zeit in Proben und Auftritte zu investieren, schöpfen die vier Stubaier aus der Liebe zur Musik, wie Stockhammer es formuliert.

Ihren ersten großen Auftritt in der Heimat hat die neue Band bei der Einweihung des neuen Rathauses in Fulpmes am Samstag, 18. Mai. Für Stockhammer, langjähriger Gemeindesekretär und nunmehriger Standesbeamter der Marktgemeinde, ein Heimspiel. Stubai Power unterhalten übrigens auch beim TT-Wandercup am 15. September in Trins. (dd)