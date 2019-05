„I Don‘t Care“: Ed Sheeran und Justin Bieber im Duett

London - Der kanadische Popstar Justin Bieber (25) und sein britischer Kollege Ed Sheeran (28) machen wieder gemeinsame Sache. Auf Instagram enthüllten beide Stars am Dienstag den Titel ihrer neuen Duett-Single. „I Don't Care" soll am Freitag erscheinen.

Seit einigen Tagen hatte Bieber und Sheeran in sozialen Netzwerken Andeutungen zur Teamarbeit gemacht und Promo-Fotos gepostet.

Bieber („Sorry") und Sheeran („Shape of You") arbeiten zuvor schon an Liedern wie „Cold Water" und „Love Yourself" zusammen. (APA/dpa)