„Knödel“ sorgen für Lokalkolorit bei Musik im Riesen

Wattens – Im Rahmen des Festivals „Musik im Riesen“, das ein international relevantes Programm nach Tirol bringt, gibt es auch großartige Künstler der heimischen Szene zu genießen, allen voran die wiedervereinten Knödel.

Schon Anfang 2018 überraschte der Komponist, Fagottist, Zitherspieler und Elektroniker Christof Dienz mit der Nachricht von der Wiedervereinigung des Ensembles. Dass die acht Musiker seit der Auflösung dieser außerordentlichen Formation im Jahr 2000 jeweils eigene Wege beschritten haben, aber nach wie vor einen frischen Zugang zu Klassik, Jazz und Volksmusik pflegen, demonstrieren sie nun bei ihrem Konzert am 23. Mai (20 Uhr) im Forum der Swarovski Kristallwelten und stellen in diesem Rahmen ihre neueste CD-Produktion vor.

Am 26. Mai geben sich dann zwei weitere Acts mit Lokalkolorit die Ehr­e. Der Pianist Aaron Pilsan gastierte zuletzt 2016 bei „Musik im Riesen“, damals gemeinsam mit dem Cellisten Kian Soltani, mit dem er vor Kurzem auch das Album „Home“ veröffentlichte – eine Hommage an die Musik ihrer Heimat Österreich, aber auch an Musik, die unabhängig von ihrem Entstehungsort die Empfindung von Heimat weckt.

In seinem Matineekonzert am 26. Mai (11 Uhr) in der Schleifhalle der Werkstätte Wattens spannt der junge Vorarlberger mit Solowerken von Joseph Haydn bis Karol Szymanowski einen Bogen von der Klassik hin zum Impressionismus.

Für ein besonderes Highlight sorgt dann noch der Choropax Kammerchor Wattens, der unter der Leitung von Ewald Brandstätter seit knapp zwei Jahrzehnten das Tiroler Musikleben mit barocker Sakralmusik und zeitgenössischem profanen Musikschaffen bereichert.

Mit seiner Aufführung der letzten Messe des Bach-Zeitgenossen Zelenk­a beim Abendkonzert am 26. Mai (20 Uhr) in der Marienkirche Wattens beschließt der Kammerchor die 16. Auflage von Musik im Riesen.

An seiner Seite agieren vier im Bereich der sakralen Musik renommierte Sängerinnen und Sänger, ebenso mit enger Beziehung zu Tirol: die Sopranistin Maria Erlacher, der Altus Markus Forster, der Tenor Willi Rogl und der Bass Jakob Peböck. Den instrumentalen Part übernimmt das Marini Consort Innsbruck.

Infos: kristallwelten.com/musik. VVK: www.oeticket.com. (hubs)