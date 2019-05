Die Knödel: Wunderbares für wunde Seelen

Innsbruck – Beschwingt, fast schon übermütig, schraubt sich „Wörgl, wunderbar“ hinauf – und bricht knapp vor dem Höhepunkt: Melancholie macht sich breit, feinziseliert. Unweigerlich denkt man an Nino Rotas Kompositionen für „Amarcord“, das so nostalgiegetränkte und doch schonungslose Erinnerungswerk von Federico Fellini. Mit dem verspielten Tonsetzer Rota, das braucht nicht verschwiegen werden, sind Die Knödel schon früher verglichen worden. Früher, das heißt vor gut 20 Jahren, bevor sich das wegweisende Ensemble um Fagottist und Zithervirtuosen Christof Dienz 2000 trennte. Im Vorjahr kündigte Dienz die Reunion der Knödel an. Nach mehreren umjubelten Auftritten liegt nun mit „Still“ das erste Album nach der Neugründung vor. „Wörgl, wunderbar“, das die Platte eröffnet, ist im Grunde eine Auftragsarbeit, der Score für Urs Eggers preisgekrönten TV-Film „Das Wunder von Wörgl“. Doch man muss den Film nicht gesehen haben, um in diese Musik einzutauchen. Im Gegenteil: Ohne die Aufgabe, eine Dramaturgie stützen oder konterkarieren zu müssen, kommt das Frische, das wahrhaft Wunderbare dieses filigranen Kleinods zur Geltung.

Danach, im Titeltrack „Still“, wird es rhythmisch wilder, doch auch diesem – nun deutlicher ausformulierten – Übermut ist nicht zu trauen: In der Mitte des Stücks übernimmt wehklagendes Violinspiel. Ähnlich vielgestaltig geht es weiter. „Nah am Bach“ besticht durch nervösen Spannungsaufbau: Man wähnt sich nicht mehr in der Nachbarschaft von Rota, sondern unweit seines Kollegen Ennio Morricone – von nicht allzu fern grüßt Namenspatron Johann Sebastian Bach. In „Wir brennen“, dem einzigen Vokalstück der Platte, mündet die Liebeslust eines Paares in einem abgründigen Marsch (mit rührend erfüllendem Happy End).

Insgesamt elf Stücke sind auf „Still“ versammelt, von der funkelnden Beschwörung des Feuers („Frisch wie Feuer“) über einen „Veitstanz“ bis zur augenzwinkernd dramatischen „Gasthausmusik“: ein Fest für gespitzte Ohren – und Balsam für mehr oder weniger wunde Seelen. Gut, dass es sie wieder gibt, diese Knödel. (jole)