Musik für Maximilian auf Schloss Bruck

Lienz – Das Barockensemble Anras unter der Leitung von Wilfried Kollreider führt seit vielen Jahren Alte Musik aus der Zeit von 1500 bis 1700 möglichst authentisch auf. Die acht Musiker greifen dafür auf ein Instrumentarium zurück, das damals üblich war. Hervorzuheben ist dabei der Zink, ein historisches Blasinstrument. Gemeinsam mit dem Vokalensemble Stimm­oktav gestalteten die Musiker bereits mehrere Konzerte in Innichen, Innsbruck und in Bayern. Dem großen Jubiläum Kaiser Maximilians, an dessen Hof bekannte Komponisten residierten, widmen die beiden Klangkörper am Freitag, 24. Mai, einen Konzertabend im Innenhof von Schloss Bruck. Geboten werden geistliche Kompositionen ebenso wie weltliche. Lukas Außerdorfer ist an der Orgel zu hören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet es in der Pfarrkirche St. Andrä statt. (TT)