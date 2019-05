Mit Jazz ins nächste Jahrzehnt: Florian Bramböck im Treibhaus

Von Markus Schramek

Innsbruck – Wenn einer Geburtstag hat, noch dazu einen runden, dann darf er sich etwas wünschen. Jazzsaxofonist Florian Bramböck, der heute das sechste persönliche Jahrzehnt vollendet, denkt nach und sagt: „Ich wünsche mir, dass Österreich eine gemäßigte Demokratie bleibt.“

Jüngste politische Turbulenzen haben offenbar auch beim – chronisch und verdientermaßen so apostrophierten – Großmeister des Jazz Spuren hinterlassen. Errungenschaften wie die Sozialpartnerschaft möchte Bramböck, „ein Wechselwähler“ im Bereich von Mitte-links, auch mit 60 nicht missen.

Ende des politischen Exkurses. Denn der gebürtige Innsbrucker Bramböck, unverändert in seiner Heimatstadt wohnhaft, ist zuallererst und zuvorderst als Musiker und Komponist bekannt. Saxofone unterschiedlicher Stimmlagen sind sein Werkzeug. Lang, ja geradezu ausklappbar, ist sein Werkekatalog mit Stücken für Orchester bis hin zu moderner Oper.

Bramböck strahlte weit über Tirol hinaus aus. Mit der Bigband Vienna Art Orchestra führten ihn Konzertreisen bis nach Übersee. In der Heimat schnalzen Musikfreunde mit der Zunge, wenn Bandnamen wie Anaconga, Die Erben oder Saxofour fallen. Unter all diesen Bezeichnungen scharte und schart Bramböck virtuose Jazzmusiker um sich. Unverkrampft, spielfreudig und ansteckend gut gelaunt gestalten sich deren Konzerte.

Im nun etwas reiferen Alter ist für Bramböck technische Fertigkeit nicht mehr die höchste aller Ambitionen. „Mit 60 muss man als Musiker nicht mehr das Level eines 22-Jährigen erreichen.“ Beim Jazz komme es sehr auf die Persönlichkeit eines Musikers an, „auch Pausen können ausdrucksstark sein“. Nachzuhören sei das bei Weltstars der Szene wie Chet Baker oder Miles Davis.

Bramböck wurde Musikalität in die Wiege gelegt. Sein Vater war Landeskapellmeister, und unter seinen fünf Geschwistern finden sich weitere ausgezeichnete Instrumentalisten. Florian B. unterrichtet im Brotberuf Jazz am Tiroler Landeskonservatorium. Seine Lehrtätigkeit an der Bruckner-Universität in Linz läuft hingegen mit kommendem Sommer aus.

Was folgt als Nächstes? Mit „Unterrichten, Komponieren, Musizieren“ steckt der Jubilar weitere Pläne ab. „So lange die Gesundheit das alles zulässt. Und die ist noch ganz gut.“ Dass es so bleiben möge, darf man ihm wünschen, nicht nur am Geburtstag.