Newcomerin Änn: „Manche Melodien verfolgen mich seit Jahren“

Kitzbühel, Wien – Zwei Leute, die sich auf der Straße unterhalten. Ein Glas Wasser. Woher die Inspiration für ihre Musik kommt, weiß Alina Nimmervoll alias Änn nie so genau. „Das Schreiben ist für mich schon ein Outlet für meine Emotionen“, meint Änn im Gespräch. „Es sind bestimmte Erlebnisse, die mich inspirieren, die ich in einem Song verarbeiten möchte.“

Dass sie in ihrer Musik aber nicht wie ein Schluck Wasser klingt, bewies die 22-jährige Kitzbühelerin schon mit ihrer ersten Single „Painted Floors“, die bereits im November letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und der Newcomerin auch schon einiges an Radio-Airplay einbrachte. Dabei startete das Projekt Musikkarriere eigentlich als Nebentätigkeit. Änn ist nämlich noch mitten im Studium. Sie studiert am Wiener Konservatorium. Im Juni steht die Diplomprüfung an. Trotzdem soll noch heuer Änns erstes Album erscheinen. Seit gut eineinhalb Jahren arbeiten sie und ihr Produzent Thomas Mora daran.

Neben „Painted Floors“, die musikalische Frage zum Moment, an dem eine Beziehung scheitert, ist inzwischen auch „Vienna“ als Single erschienen: eine sanfte Hommage an die neue Heimat, in der Änn zu ihrer Musik gefunden hat.

Seit nunmehr vier Jahren lebt die Kitzbühelerin in der Hauptstadt. Mit „When I’m with you“ legte sie dieser Tage eine dritte Vorabveröffentlichung vor. Über das anstehende Album will die 22-Jährige aber noch nicht viel mehr verraten.

Höchstens dazu, wie es entstanden ist: am Klavier in der Studentenbude. „Das kann 20 Minuten oder mehrere Monate dauern“, erklärt Alina Nimmervoll. Manche Melodien verfolgen sie sei Langem. Andere sind plötzlich einfach da. Demotapes fertigt sie in Eigenregie an. Produzieren, sagt sie, sei auch etwas, dem sie sich künftig widmen will. Alles, was mit dem Musikmachen zu tun hat, fühle sich gut an. Die Nebengeräusche hingegen, das Werbung-in-eigener-Sache-Machen, das Interviewt-Werden, sei hingegen noch ungewohnt: „Ich finde es absurd, dass sich jemand für mich interessiert“, sagt sie.

Änn ist eben wirklich Newcomerin. Als Support hat sie inzwischen eine fünfköpfige Band um sich geschart, aktuell wird daran gearbeitet, den Studiosound für das Livepublikum aufzubereiten. Konzerte sind in Planung. Tirol-Termine gibt es vorerst noch keine.

Aber Fans gibt es bereits. Vielleicht noch nicht allzu viele. Aber die richtigen. Ö3-Urgestein und ESC-Juror Eberhard Forcher zum Beispiel, der Änn „die richtige Mischung“ attestierte.

Änns Indie-Pop mit einem melancholischen Unterton hat Potenzial. Dieser Einschlag stamme übrigens von brasilianischer Musik, erzählt Änn, mit der sie über ihre Mutter in Kontakt kam, die selbst Brasilianerin ist.

Große Ziele will sich Änn zunächst nicht setzen: Das Album herausbringen, Konzerte geben, weiterschauen. Von der Musik leben können, dass möchte sie irgendwann. „Ich bin halt Musikerin“, sagt sie, „und etwas anderes möchte ich nicht sein.“ (bunt)