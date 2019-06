Letzter Life Ball wird für Sarah Köll zur Bühne

Nach den „Dancing Stars" kommt der Life Ball: Die Osttiroler Sängerin Sarah Köll, auch bekannt als „Sara de Blue", die zuletzt zu Gast in der Tanzsendung des ORF war, wird beim diesjährigen Life Ball am 8. Juni mit der Electro-Swing-DJ-Gruppe Cirque De La Nuit im Rathaus Wien auftreten. Gemeinsam mit den DJs Troy Savoy und Harvey Miller präsentiert sie Swing-Musik im Stil von Marilyn Monroe. Das DJ-Duo legt bereits seit Jahren am Life Ball, dem größten TV-Event des Jahres, auf. „Ich fühle mich sehr geehrt", meint die gebürtige Matreierin dazu.

Am 19. Juli ist sie beim New Orleans Jazz & Blues Festival in Innsbruck zu hören. (co)