Neues Album von Madonna: Am Zeitgeist vorbeigehoppelt

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – 30 Jahre ist es her. Vor 30 Jahren hat Madonna im Alter von 30 mit ihrem Hit „Like A Prayer“ endgültig zementiert, dass sie keine Künstlerin der Achtziger bleibt. Das Versprechen löste sie mit „Vogue“ (1990), „Ray Of Light“ (1998), „Music“ (2000) oder „Hung Up“ (2005) ein – allesamt Hits, die nicht nur ihr Jahrzehnt überdauerten. Madonna ist aber auch Sich-neu-Erfinden: vom Schulmädchen zur Gefesselten, zur Evita, zum Cowgirl, zur Achtzigerjahre-Aerobic-Tante, die den Spagat mit links meistert.

Lange war die Showgröße unantastbar, das hat sich für eine junge Community geändert, die ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest im vergangenen Mai nicht nur kritisch beäugte, sondern eher verlachte. Dabei wollte Madonna doch nur „Like A Praye­r“ zum 30. Geburtstag mit gregorianischen Chorgesängen seligsprechen lassen und zugleich ihr neues Album promoten. Für Madonna keine große Sache. Während die Online-Welt sich fragte, warum eine alte Frau mit Augenklappe ungelenk krächzend über die Bühne moppelte.

Die Kritik war natürlich nicht gerechtfertigt – wirklich gut gesungen hat Madonna noch nie. War ihr aber meist wurscht. Beim Gerede über ihr Alter wird die Sechzigjährige allerdings empfindlich: Das Feature „Madonna at Sixty“ im New York Times Magazine sah sie gar als verbale Vergewaltigung. Dass sie ständig auf ihr Alter angesprochen werde, liege daran, dass sie eine Frau ist. Sie ist aber auch eine der wenigen Pop-Ikonen, die noch übrig ist, siehe die Verstorbenen Prince oder Michael Jackson.

Bei Madonna heute fragt man sich höchstens: Wo bleibt die Selbstironie? Auch ihre jüngste Kampagne zum am letzten Freitag erschienenen Album war altbacken. Kontinuität gibt es bei Madonna nur in der Abwechslung: Als „Madame X“ will sich die Madame (schon wieder) neu erfinden und festhalten, dass sie eh alles sein kann; Professorin, Staatsoberhaupt, Gefangene, Nonne, Prostituierte.

Kollektives Augenrollen stellt sich deshalb ein, weil Madonna eh alles schon durchgespielt hat. Dass der Versuch, ständig Neues zu produzieren, zum nervösen Tick werden kann, zeigt ihre neue mit „nur“ 13 Songs trotzdem langatmige Platte. Viele neue Einflüsse ballern auf den Hörer dort ein. Wann hat Madonna eigentlich angefangen, Weltmusik zu machen? Spanisch, Portugiesisch neben Englisch zu trällern, Fado zu exhumieren und zu Reggae­beats zu schunkeln?

Als „Madame X“ hat sie sich all das zugleich getraut. Weil sie es kann. Deshalb ist „Dark Ballet“ ein schön schräger Mix aus Tschaikowski, Sprechgesang sowie stimmlichem Effektfeuerwerk und „Extreme Occident“ inhaltliche Effekthascherei; ein Ich, das sich im „Life is a circle“ verliert.

Was viel schwerer wiegt: Madonna klotzt bei den Songlängen, kaum ein Track ist unter vier Minuten lang. Knapp darunter liegt „Future“, der im Offbeat dahinhoppelt und mit „Come Alive“ für die sonnigen Momente des Albums steht. So als hätte sie Lust gehabt, ihr „La Isla Bonita“ in die Nullerjahre zu verpflanzen. Ganz am Zeitgeist schließt sie damit nicht an. Und auch richtig zeitlos ist Madonnas neuer Stil nicht. Ihre Trends scheinen schon gesetzt – von jemand anderem. Ob auf „Madame X“ ein Song drauf ist, der in 30 Jahren wie heute „Like A Prayer“ ein Jubiläum feiert, darf ebenso bezweifelt werden. Doch Madonna tut es einfach, lässt sich nicht mundtot machen. Auch wenn ihr Mund auf dem Albumcover zugenäht wurde.

Pop Madonna: Madame X. Interscope Records.