Ensemble “Windkraft“: Zeitpunkt Musik und die Stunde der Seele

Innsbruck – Kasper de Roo gelingt dieser Tage mit seinem Spitzenensemble Windkraft Tirol – Kapelle für Neue Musik eine Sensation: die Aufführung nie oder kaum gespielter groß besetzter Bläserwerke von drei führenden europäischen Komponisten. Sofia Gubaidulinas „Stunde der Seele“ nach einem Gedicht von Marina Zwetajewa hat Windkraft selbst 2004 nach Erarbeitung mit der Komponistin uraufgeführt, „In the Memory of Clear Water“ des Esten Erkki-Sven Tüür führt mitten in eine politische Debatte unserer Zeit und Wolfgang Rihms „et nunc II“ war seit der Aufführung durch Windkraft 2004 weltweit nirgends mehr zu hören. Am Freitag waren diese Werke im Haus der Musik Innsbruck zu erleben, gestern wurde das Konzert bei den Wiener Festwochen im Wiener Konzerthaus präsentiert.

Drei Ansätze im Wechselspiel von Kopf und Herz zwischen Naturton, Spiritualität und Konstrukt, mündend in zutiefst musikalischen Ereignissen. Windkraft aus 68 Musikern und Musikerinnen bewältigte das mit seinem Konglomerat aus Tiroler und Südtiroler Spitzenmusikern, jede/r eine Klasse für sich, heiß auf klingende Kommunikation und bereit zu schwierigen Aufgaben. Dirigent Kasper de Roo, unermüdliche Antriebskraft des 20-jährigen Ensembles, hält klar und mit Leidenschaft die Zügel in Händen. Teil der großen Bläserbesetzung waren Schlagwerk, Kontrabässe, Harfen, Klavier und Celesta.

So stellte sich Tüürs Gewässer instrumental, rhythmisch und harmonisch dar in seiner kristallinen Transparenz und trüben Gefährdung, stehend, rauschend, spritzend über Stromschnellen, wieder beruhigt. Rihms Komposition besagt, dass Musik ein Zeitpunkt, kein Ort sei. In den Klangflächen aus Klarinettensamt wird jedes kleine Ausufern zum Ereignis, bis die Fläche wie ein Sternspritzer in kleinen Explosionen aufplatzt. Die nun kollektive Verdichtung wird zum Raum-Klang-Erlebnis erweitert. Gubaidulina gewährte die „Stunde der Seele“ erst klopfenden Herzens, dann mit freiem Fluss der Farben, dynamischem Spiel und Überlagerungen, endlich in tiefer Spiritualität des von der herrlichen Altstimme Noa Frenkels ans Licht gehobenen, den Seelenraum erkundenden Wortes. (u.st.)