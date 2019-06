Kufstein wurde drei Tage lang zur großen Bühne

Von Eva-Maria Fankhauser

Kufstein – Für viele war es fast schon ein bisschen unheimlich: Rund um Kufstein goss es am Samstagabend teils in Strömen. Doch in der Festungsstadt gab die Musik den Ton an und hielt das schlechte Wetter fern. Tausende Besucher tanzten beim Kufstein unlimited unter freiem Himmel zu den vielen verschiedenen Bands quer durch die Innenstadt.

„Wir hatten heuer ein Riesenglück“, sagt Organisator Thomas Ebner vom Stadtmarketing. Denn gestern Sonntag herrschte zwar kein strahlender Sonnenschein, dafür hielt sich aber auch die Hitze in Grenzen. „Es war perfektes Festival-Wetter. In den letzten Tagen war etwa so viel los wie im Vorjahr – also gut gefüllt. Aber am Sonntag war es richtig voll“, sagt Ebner im TT-Gespräch. Vor allem viele Familien wollten am letzten der drei Festivaltage nochmal das abwechslungsreiche Programm genießen. Von Gauklern, zwölf Konzerten bis hin zu heimischer Kulinarik und Kinderprogramm war für jeden Besucher beim größten Rock-Pop-Festival Westösterreichs etwas geboten. „Gestern waren auch viele Touristen in der Stadt. Das ,unlimited‘ ist mittlerweile auch nächtigungsrelevant. Immer mehr Leute kommen auch von weiter weg extra her und die Kufsteiner sowieso“, sagt Ebner.

Josh. - Stadtmarketing Kufstein

50 Bands, drei Tage und jede Menge Arbeit. Zwölf Leute zählen zum Kernteam für die Organisation. Weiters sind am Freitag und Samstag jeweils rund 100 Leute im Einsatz – von Security, Rettung, Feuerwehr bis zu Helfern. Auch am Sonntag standen 70 Leute zum Anpacken parat.

Ebner ist froh, dass das „unlimited“ auch heuer ruhig und ohne grobe Zwischenfälle abgelaufen ist. „Es gab einen Zwischenfall im Kinderspielbereich, aber da konnte die Rettung schnell helfen“, sagt er. Ansonsten hätte es für die Einsatzkräfte laut ihm kaum etwas zu tun gegeben. „Die Leute sind einfach total entspannt. Es waren heuer sehr wenige Alkoholisierte, alles lief auf einem angenehmen Level ab. Ich weiß von keiner einzigen Rauferei“, sagt Ebner. Die Stimmung war an allen drei Tagen grandios.

Der Sonntag brachte die Organisatoren zum Staunen: Der Besucheransturm war bei angenehmem Wetter enorm. - Stadtmarketing Kufstein

Was die größte Herausforderung für den Organisator während drei Tagen Festivalbetrieb ist? „Auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein“, sagt Ebner. Zudem steckt er schon jetzt wieder mitten in den Vorbereitungen fürs „unlimited“ 2020.