Musik vereint 150 Laiendarsteller in Schwaz

Schwaz – Leises Geflüster hallt durch die Schwazer Stadtpfarrkiche. Plötzlich Stille. Und dann legt einer der Chöre auch schon los. Klare Stimmen erfüllen das große Kirchenschiff. Vor dem Altar ertönt Musik. In der Mitte stehen sich zwei Chöre gegenüber – auf der einen Seite die Bergarbeiter, auf der anderen die Stadtmenschen. Sie symbolisieren die geteilte Silberstadt zur Zeit Kaiser Maximilians.

- Eva-Maria Fankhauser

Bei der Generalprobe zu „Zweierlei Recht“ des Festivals „Die sieben Leben des Maximilian“ waren die Bänke der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt noch leer. Doch heute Abend um 18 Uhr erhoffen sich die Organisatoren von Klangspuren Schwaz ein volles Haus. Rund 150 Laiendarsteller stellen das Musiktheater in und vor der Kirche auf die Beine. Mit dabei: BMK Weerberg, Liedertafel Fruntsperg, Vokal­ensemble Euphonie, Amici Chor, Städtisches Orchester Schwaz, Edith Mallaun (Orgel), Dance Art, Polytechnische Schule und von der Landesmusikschule Schwaz das Trompeten­ensemble Brassix, StringSZ sowie der Chor singacross. Die Uraufführung in Schwaz zählt zu einem von sieben Aufführungsorten von „Die sieben Leben des Maximilian“. Ursprünglich war auch eine lange Tafel in der Franz-Josef-Straße geplant. „Das wird aufgrund des Wetters aber leider nichts“, sagt Kulturstadträtin Iris Mailer-Schrey. Insgesamt investiert das Land Tirol für das Festival vom 20. bis 30. Juni 980.000 Euro. (emf)