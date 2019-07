› Exklusiv

Zurück

TT / Tiroler Tageszeitung Onlineausgabe

Exklusiv

58 Minuten Schlussapplaus: Edita Gruberová im TT-Interview

Star-Sopranistin Edita Gruberová hat sich von der Oper verabschiedet. Im TT-Gespräch erinnert sie sich an ihre Anfänge in Österreich, an große Namen am Dirigentenpult und die anfängliche Angst vor der Kritik.

Dieser Artikel ist bis 10.00 Uhr exklusiv TT-Abonnenten zugänglich. Um diesen Vorteil nutzen zu können loggen Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten ein. Beachten Sie dabei, dass Sie ihren Abozugang einmalig online aktivieren müssen!