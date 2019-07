Oberndorf: Die Musikanten sind heiß aufs Fest

Von Verena Mühlbacher

Oberndorf i. T. – Gefühlte 40 Grad, der Strohhut sitzt und die Sonnenbrille sorgt für den richtigen Durchblick. Urlaub? Ja. Nichtstun? Nein. Dass Urlaub nicht automatisch mit Zur-Ruhe-Kommen zu tun hat, dass zeigen derzeit die Oberndorfer Musikanten. Täglich werden die Arbeitshandschuhe übergestreift, um für das Bezirksmusikfest aufzubauen. Innerhalb einer Woche wird der Ablageplatz in eine Festarena mit drei Zelten verwandelt – mit viel Schweiß, Zusammenhalt und Vorfreude.

Als Traumwetter bezeichnen die Oberndorfer Musikanten die momentane Hitzewelle. Groß ist die Freude, nach zehn Jahren wieder das dreitägige Fest auszurichten – Schönwettergarantie inklusive. Bereits 2009 kratzte das Thermometer beim Aufbauen täglich an der 30-Grad-Marke. Wie schweißtreibend die Arbeit ist, sieht man an den roten Köpfen der Helfer. 1600 m² Boden sind verlegt, es gilt mehr als hundert Tische und doppelt so viele Bänke aufzubauen und an den richtigen Platz zu tragen. Insgesamt wird auf rund 1500 Besucher an den Festtagen gehofft. Obwohl die Zeltplanen offen sind, staut sich die Hitze im Innenraum. Ein Schluck Mineralwasser verschafft kurz Abkühlung, dann wird schon wieder weitergeschuftet und angepackt. Der Spaß darf dabei nicht fehlen. Beim Lokalaugenschein sind sich die Helfer einig: „Gut geht es uns.“ Und die Männer heben sogleich den Eifer der Musikantinnen hervor: „Die Mädels sind übermotiviert.“

Obmann Christian Salvenmoser ist für den richtigen Untergrund beim Fest verantwortlich. - Mühlbacher

Im Vorhinein bereitete Obmann Christian Salvenmoser der Aufbau des Hauptzelts am Montagvormittag Kopfzerbrechen und er warnte den Zeltmeister: „Wir haben viele Musikantinnen dabei, jedoch wenige Musikanten.“ Die Antwort des Zeltmeisters kam prompt: „Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.“ Und er sollte Recht behalten. Der Obmann ist im Nachhinein erleichtert und spricht von einer Spitzenzeit beim Aufbau.

Stolz sind die Musikanten auf ihren eigenen Wirt am Festplatz bei der Ausfahrt Oberndorf Mitte. Josef Hochfilzer, besser bekannt als Krumer Josch, ist seit 59 Jahren Mitglied bei der Kapelle und noch immer mittendrin im Geschehen. „Er kann das Wirtsein einfach nicht lassen“, freut sich Salvenmoser, dass der ehemalige Kramerwirt nun auch hier auf das Wohl seiner Musikanten schaut. Nachschub an Getränken bringt er mehrmals am Tag vorbei und rechtzeitig meldet er die Musikanten zum Essen an, damit alle gut gestärkt weiterarbeiten können. Rund 25 Helfer sind täglich im Einsatz. Ein Großteil der Helfer hat sich für die Veranstaltung Urlaub genommen, für einige ist dies jedoch nicht möglich. Somit verändert sich das Aufbauteam im Laufe des Tages öfters. Einige Bauern müssen heim zum Heuen, andere verschieben diese Arbeit und halten es mit der früheren Obfrau Kathrin Hofer: „Das Musikfest geht vor.“

Der Musikwirt Josef Hochfilzer inmitten seiner Musikdamen. - Mühlbacher

Am Wochenende wird dann ein Großaufgebot an Freiwilligen den Dienst in Küche, Bars, beim Kellnern und Zusammenräumen antreten. Insgesamt gilt es, für 15 Musikkapellen, teilnehmende Vereine und Hunderte Besucher ein reibungsloses Fest abzuwickeln, das am Sonntag um 11 Uhr seinen Höhepunkt im Festumzug findet. Aber nicht nur musikalisch wird einiges geboten, es gibt auch viel zu sehen. Am Samstag um 19 Uhr zeigt die Musikkapelle Straden aus der Steiermark bei einer Rasenshow, wie Musik und Showelemente im Gleichschritt zusammenpassen. Eröffnet wird das Musikfest am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Einzug der Vereine.