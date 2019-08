Sillian feiert drei Tage lang das größte aller Feste

Von Catharina Oblasser

Sillian – Die ganze Gemeinde macht mit, wenn von 16. bis 18. August das Sillianer Jubiläums-Marktlfest steigt. Es ist der Höhepunkt eines Festreigens, der sich über das Jahr 2019 zieht, denn heuer feiert die Marktgemeinde 550 Jahre: 1469 wurden Sillian die Marktrechte verliehen, und zwar vom damaligen Herrscher Graf Leonhard von Görz. Demnach darf der Ort „auf immer und ewig“ einen Jahrmarkt am 3. Mai und einen Wochenmarkt jeden Dienstag abhalten. So ist es auf der Markterhebungsurkunde vermerkt.

„Das wird eines der größten Feste, die Sillian je erlebt hat“, freut sich Bürgermeister Hermann Mitteregger. Am Freitag, den 16. August, geht es um 19.30 Uhr los, mit Musik und Bieranstich wird das Festwochenende eröffnet. Drei Bühnen am Marktplatz, vor dem Kulturzentrum und am Raiffeisenplatz sowie ein Spieleplatz mit Kinderprogramm stehen für die Besucher bereit.

Franz Posch wird mit den Innbrügglern auftreten. - Posch

Auf der Musik liegt ein besonderes Schwerpunkt: Franz Posch und seine Innbrüggler (Sonntag, 17 Uhr, Bühne Kulturzentrum) gehören ebenso zu den Stargästen wie die Volksmusik- und Schlagersängerin Melissa Naschenweng (Sonntag, 19.30 Uhr, Marktplatz-Bühne). Außerdem mit dabei: Die Hattinger Buam, die Sillianer Beize, das Wolayersee-Echo, die Musikkapelle Abfaltersbach, der Osttirol Express, der Musikverein Scheifling/St. Lorenzen und viele mehr. Insgesamt 20 Musiker bzw. Musikgruppen beleben das dreitägige Fest im Sillianer Marktl, das bei jedem Wetter stattfindet.

Jede Gruppe wird im Programmheft von einem bestimmten Sponsor präsentiert. Damit will die Gemeinde ihren Dank ausdrücken. „Wir konnten so viele Firmen als Unterstützer gewinnen, die Sponsorbeiträge reichen von 100 Euro bis zu mehreren tausend Euro“, sagt Mitteregger.

Am Samstag, 17. August, stehen ab 15 Uhr der Festakt bei der NMS Sillian und der Festumzug auf dem Programm. Mehr als 30 Wägen und Fußgruppen mit über 500 Mitwirkenden ziehen von der NMS über das Feuerwehrhaus zur B100 und weiter zum Marktplatz. Die Wegführung entspricht jener des jährlichen Faschingsumzugs in Sillian. Die Teilnehmer sind auch kostümiert, sie stellen die Geschichte der Marktgemeinde seit 1469 dar.