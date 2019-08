„Revolverheld“ nehmen Telfs ins Visier: Konzert am 7. August

Am Mittwoch, den 7. August, geben die deutschen Chartsstürmer von Revolverheld ein Gastspiel in der Telfer Kuppelarena (Sportzentrum). Die Hamburger Pop-Rock-Formation bringt die Hits ihres aktuellen Albums „Zimmer mit Blick" nach Telfs (etwa „Immer noch fühlen"), ebenso Gassenhauer wie „Halt dich an mir fest", Spinner" oder „Ich lass für dich das Licht an".

Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, VVK über Ö-Ticket, Raiffeisenbanken und www.lindnermusic.at. Bereits am heutigen Samstag von 13 bis 18 Uhr geht im Telfer Sportzentrum wieder das große „Kuppel-Spiele-Fest" in Szene — mit Hüpfburg, Bullriding, Bungee-Run, Bastel-, Spiel- und Schminkstationen, Clown Pfiffi und Kinderliedern. Eintritt frei! (TT)