Rocker trafen in Finkenberg wieder auf Dirndl und Lederhose

Am Samstag pilgerten wieder 10.000 Musikfans ins Zillertal. Das Line-up beim diesjährigen Finkenberg Open Air konnte sich wieder sehen lassen: Jason Nussbaumer, Gringo Bavaria, Dominik Ofner & Band, Lanny Lanner & Band, Alexander Eder und Da Rocka & da Waitler sorgten trotz Regens für aufgeheizte Stimmung auf dem Festivalgelände. Das musikalische Repertoire reichte von „bayerischem Lebensgefühl“ über Country und „Ziacher-Rock‘n‘Roll“ bis hin zu Rockklassikern à la Roling Stones oder Status Quo. Höhepunkt war aber auch dieses Jahr wieder der Auftritt der Schürzenjäger, die am Nachmittag in — inzwischen obligatorischer Manier — wieder in Lederoutfit im Biker-Corso anreisten. Die Fans — immerhin waren 20 eigene Clubs für die Darbietung der Tiroler angereist — zeigten sich bei Klassikern wie „Glory Glory Hallelujah“ begeistert, stimmten bei „Mein Tirol, ich vermisse dich“ mit ein und zeigten sich auch bei neuen Kompositionen wie „Das wird dein Jahr“ schon textsicher. Mit „Sierra Madre“ holten Stevy, Alf und Alfred (sen.)Eberharter ihr Publikum am Finkenberg ab und ließen es für die restliche Nacht nicht mehr los. Der Vorverkauf für das nächste Finkenberg Open Air im Sommer 2020 startet übrigens bereits in Kürze online unter www.schuerzenjaeger.com. (TT)