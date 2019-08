Polizeimusik gibt in St. Johann ein Konzert

St. Johann i. T. – Unter dem Titel „Hommage 2019“ – eine Huldigung an die Blasmusik – spielte die Polizeimusik Tirol unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Michael Geisler zum Auftakt in die neue Konzertsaison im neuen Haus der Musik in Innsbruck.

Unter diesem Titel finden weitere Galakonzerte in verschiedenen Bezirken Tirols statt. Somit freuen sich die Musikerinnen und Musiker der Polizeimusik Tirol am 16. August, um 20.15 Uhr am Hauptplatz in St. Johann ein Konzert geben zu dürfen.

Vom imposanten Eröffnungswerk „Into the Empire“ von Michael Geisler bis zur Ouvertüre der Operette „Pique Dame“ von Franz von Suppé, vom technisch anspruchsvollen symphonischen Konzertwerk „The last letter from Murdoch“ von Masanori Taruya bis zur modernen Blasmusik mit „Funky Brass“ von Otto M. Schwarz erwartet das Publikum ein interessantes und abwechslungsreiches Konzertprogramm. (TT)